Na Záhorí v meste Šaštín-Stráže v utorok zasiahol blesk do mája, ktorý bol postavený v centre námestia. Úder sa podarilo natočiť na video, na ktorom je vidno, čo môže blesk spraviť so stromom. Spálil ho úplne do tla.

Ako informoval portál čas.sk, našťastie sa v tej chvíli nikto nevyskytoval v blízkosti. Človeka totiž mohol zasiahnuť nielen blesk, ale aj úlomky zo stromu.