90’s Super Fest 2024: Už túto sobotu v Nitre!

Pripravte sa na návrat do najlepšej dekády s 90´s Super Festom 2024, ktorý sa uskutoční už túto sobotu – 25. máj 2024!

Tento jedinečný hudobný festival prinesie ikonické hviezdy 90. rokov na jedno pódium. Tešiť sa môžete na nezabudnuteľnú atmosféru plnú nostalgie, skvelej hudby a zábavy. Festival so sebou prinesie hity a ikonických interpretov tejto dekády.

Foto: Super Media s.r.o.

Keďže organizátori 90’s Super Fest 2024 vedia, že dobrej zábavy nie je nikdy dosť, na tomto ročníku festivalu sa predstaví až sedem legiend hudobnej scény 90. rokov. Tak ako to však býva, aj tu sa vyskytli neočakávané komplikácie v rámci programu. The Mad Stuntman zo skupiny Reel2Real sa bohužiaľ ,z rodinných dôvodov, festivalu nemôže zúčastniť. Spoločnosť Super Media nechcela fanúšikov sklamať a preto prišla so skvelou náhradou. Bude ňou jedinečná Natascha Wright ex Labouche, ktorá zaplaví svojou energiou a hlasom celý nitriansky amfiteáter. Medzi jej najpopulárnejšie hity patrí napríklad skladba Be my Lover.

Okrem nej sa môžete tešiť na:

MASTERBOY ft. Beatrix Delgado– medzi ich najväčšie hity patrili tituly ako Everybody Needs Somebody či Feel The Heat Of The Night, ktorými sa zapísali medzi legendy eurodance štýlu3

SNAP!– nemecká eurodencová hudobná skupina, ktorá spôsobila revolúciu na tanečnej scéne 90. rokov. V roku 1990 Penny Ford a Turbo B vydali svoj prvý šláger „The Power“,ktorý sa rýchlo dostal na popredné miesta hitparády!

REDNEX– Švédska skupina, ktorá sa preslávila vďaka svojmu hitu „Cotton Eye Joe, “ určite prinesie takú šou , akú vie urobiť len Rednex!

WHIGFIELD– Sannie Charlotte Carlson- sa stala prvou ženskou umelkyňou, ktorá atakovala popredné priečky hitparád vo Veľkej Británii so svojim debutovým singlom. Tá rozžiari svojou skvelou energiou a jej najväčším hitom „Saturday Night,“ celý nitriansky amfiteáter

PHARAO– debutový singel „I Show You Secrets“ sa v priebehu niekoľkých týždňov po vydaní dostal na 6. miesto v nemeckej singlovej hitparáde a získal aj zlatú platňu. Druhá skladba „There is a star“ bola ďalším hitom, ktorý valcoval rebríčky a priniesol im nielen zlatú platňu, ale aj popularitu v rámci celej Európy.

A v neposlednom rade aj Jan Wayne ft Charlene, ktorí nás síce posunú o dekádu ďalej, ale so svojimi hitmi „Total Eclipse Of The Heart“, „Because The Night“, „Only You“ alebo „More Than A Feeling“ roztancujú všetkých návštevníkov festivalu.

Program

Festival sa začne o 13:30 a potrvá približne do 22:30. Okrem hudobných vystúpení sa návštevníci môžu tešiť na množstvo sprievodných aktivít vrátane súťaží, kvalitnej gastrozóny, DJ Jula alias Pythona a šou Rádia Vlna.

Vstupenky

Predaj vstupeniek prebieha na webovej stránke maxiticketu. K dispozícii sú rôzne typy vstupeniek, vrátane VIP balíčkov, ktoré ponúkajú exkluzívne výhody. Pre našich čitateľov máme jedinečný zľavový kód- SITA20-20% zľava pre normal a VIP! Po dvoch ročníkoch sa spoločnosť Super Media rozhodla usporiadať aj After Party v Hoteli 11, kde sú ubytovaní všetci interpreti a ľudia ich tak budú môcť stretnúť aj naživo! Vstupenky sú taktiež v predaji na stránkach maxiticketu.

Foto: Super Media s.r.o.

LÍSTKY TU V PREDAJI

Organizátori festivalu veria, že 90’s Super Fest 2024 bude nezabudnuteľným zážitkom, ktorý spojí generácie a prinesie všetkým účastníkom veľkú dávku nostalgie.

