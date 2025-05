Prieskum ukázal, aký je percentuálny potenciál Progresívneho Slovenska aj Smeru-SD

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polici mája, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Ako vyplýva z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3, najsilnejšie opozičné hnutie by získalo 21,2 percenta hlasov, čo je o 0,4 percentuálneho bodu viac ako ukázal aprílový prieskum. V prípade, že by sa k strane priklonili aj voliči, ktorí ju momentálne zvažujú ako druhú možnosť, mohol by jej volebný zisk stúpnuť až na 25 percent.

Hlas-SD je v prieskume tretí

Na druhom mieste by skončil vládny Smer-SD s podporou 20,9 percenta, ktorý si, naopak, pohoršil o 0,7 percentuálneho bodu. Aj napriek miernej strate si však udržiava silné jadro podporovateľov a jeho volebný potenciál sa pohybuje okolo 24 percent.

Tretí by skončil Hlas-SD so ziskom 10,5 percenta hlasov. Nasleduje hnutie Republika (8,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (7,9 percenta), hnutie Slovensko (7,6 percenta) a strana Sloboda a Solidarita (6,5 percenta).

Demokrati a SNS pod piatimi percentami

Do parlamentu by sa nedostali Demokrati (4,8 percenta), Aliancia (4,3 percenta), Slovenská národná strana (4 percentá) ani hnutie Sme rodina (2,3 percentá). Rozhodnutých voličov je podľa prieskumu 68,3 percenta, nerozhodnutých je 10,2 percenta a ďalších 21,5 percenta deklarovalo, že sa na voľbách nezúčastní.

Podľa tohto výsledku by Progresívne Slovensko aj Smer obsadili v Národnej rade SR zhodne po 38 poslaneckých kresiel. Hlas by získal 19 mandátov, Republika 16, KDH 14, hnutie Slovensko 13 a SaS by mala 12 poslancov. Progresívne Slovensko by vedelo zostaviť vládu s KDH, hnutím Slovensko a SaS, mali by spolu 77 poslancov. Potenciálne spojenie Smeru s Hlasom a Republikou by vydalo len na 73 poslancov, a teda na zostavenie vlády by to nestačilo.

Prieskum realizovala agentúra SANEP medzi 12. a 18. májom metódou CAWI (online) na reprezentatívnej vzorke 2 700 respondentov vo veku 18 a viac rokov.