Príde Donald Trump na Slovensko? O jeho chystanej návšteve prehovoril Zaorálek

Novozvolený americký prezident Donald Trump sa podľa bývalého českého ministra zahraničných vecí Lubomíra Zaorálka vo februári chystá do Bratislavy.

Ako uviedol Zaorálek v relácii 360° na CNN Prima News, informácie o chystanej návšteve šéfa Bieleho domu unikajú z Úradu vlády SR. „Hovorím to zatiaľ s tým rizikom, že to ešte nie je oficiálne, ale viem to bezpečne,“ doplnil.

Vyjadrenie Fica a Putina

Ďalší bývalý šéf českej diplomacie Cyril Svoboda však v rovnakej relácii podotkol, že šumy o chystanej návšteve ešte nemusia nič znamenať.

Ruský prezident Vladimir Putin po návšteve slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Kremli vyhlásil, že je otvorený tomu, aby Slovensko po inaugurácii Trumpa hostilo potenciálne mierové rozhovory.

Slovenský rezort diplomacii v reakcii na Putinove slová následne uviedol, že už viackrát sme verejne deklarovali, že ponúkame našu pôdu na rokovania zamerané na ukončenie vojenského konfliktu na Ukrajine.

Bola by to veľká vec

Svoboda podotkol, že v Bratislave by sa teoreticky mohli stretnúť aj Putin a Trump. „Počúval som prejav Fica a on hovoril, že sa v Bratislave môžu uskutočniť rôzne diplomatické rokovania, nielen samit. Snaha Slovenska je teda jasná, ale so stretnutím musia súhlasiť všetci účastníci mierových rokovaní,“ povedal Svoboda s tým, že ak by sa to slovenskej vláde podarilo bola by to veľká vec. „Prial by som im to, bol by to veľký výkon,“ dodal.

Zaorálek si myslí, že Fica s Trumpom spája hlavne jedna dôležitá vec, a to je negatívny pohľad na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je v Trumpových očiach spájaný s jedným z pokusov o jeho impeachment.

V súvislosti vzťahov Fica a Ukrajiny sa Zaorálek vrátil do roku 2009, keď slovenský predseda vlády v Kyjeve prosil o plyn vtedajšiu premiérku Juliju Tymošenkovú. „Sťažoval sa, že tam musel hodiny čakať a dokonca vyhlásil, že ako sa k nemu chovala Ukrajina, že to sa mu ani v Rusku nikdy nestalo,“ pripomenul Zaorálek.