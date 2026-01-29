Pričinil sa o chaos vo finále Afrického pohára národov. Tréner Senegalu dostal dištanc na päť zápasov a pokutu

Tréner futbalovej reprezentácie Senegalu dostal dištanc na päť zápasov a pokutu 100-tisíc USD, čo je v prepočte približne 83 700 eur. Pape Thiaw sa totiž pričinil o to, že nedávne finále Afrického pohára národov sprevádzal chaos. Duel sa konal 18. januára v Rabate a Senegal zvíťazil nad domácim Marokom 1:0 po predĺžení.
Podľa vyhlásenia Konfederácie afrického futbalu (CAF) bol Thiaw uznaný za vinného z „nešportového správania“ a „znevažovania hry“ počas finálového zápasu. Počas televízneho prenosu bolo vidieť, ako tréner na svojich hráčov gestikuloval počas nadstaveného času, keď domáci získali výhodu pokutového kopu. Toto gesto bolo vyložené ako pokyn na opustenie ihriska.
Dvaja senegalskí útočníci Iliman Ndiaye a Ismaila Sarr, ktorí pôsobia v anglickej Premier League, dostali dvojzápasové disciplinárne tresty za „nešportové správanie voči rozhodcovi“. Senegalská futbalová federácia (FSF) dostala pokutu 615-tisíc USD (cca 514-tisíc eur) za viaceré priestupky, vrátane „nešportového správania hráčov a realizačného tímu, čím porušili zásady fair play, lojality a integrity podľa disciplinárneho kódexu CAF“.
Na opačnej strane bol marocký útočník Ismael Saibari potrestaný trojzápasovým dištancom a pokutou 100-tisíc dolárov za „nešportové správanie“, kapitán a obranca Achraf Hakimi bol suspendovaný na dva zápasy. Kráľovská marocká futbalová federácia (FRMF) dostala pokutu 200-tisíc dolárov za „nevhodné správanie podávačov lôpt“.
Za „neprimerané správanie sa“ hráčov a realizačného tímu, ktorí vnikli do priestoru VAR a bránili práci rozhodcovi z Konga, bola domácemu zväzu udelená ďalšia pokuta 100-tisíc dolárov. Marockí fanúšikovia tiež použili lasery na vyrušovanie senegalských hráčov, za čo nasledovala sankcia 15-tisíc dolárov. Celkové sankcie pre Maroko tak dosiahli 315-tisíc dolárov.
Zápas priniesol dramatické momenty najmä v závere riadneho času, keď Sarrov gól bol anulovaný pre faul na Hakimiho. Následne rozhodca nariadil pokutový kop v prospech Maroka po faule na Brahima Díaza, čo vyvolalo veľké protesty zo strany Senegalu.
Väčšina senegalského tímu opustila ihrisko, avšak hviezdny útočník Sadio Mané zostal a presvedčil spoluhráčov k návratu, aby zápas pokračoval. Domáci pokutový kop nepremenili a Senegal triumfoval po predĺžení zásluhou presného zásahu Pape Gueyeho. Senegal tak získal druhý kontinentálny titul.
Bojová atmosféra pokračovala aj vo vzťahu k fanúšikom, keď niektorí senegalskí priaznivci hádzali na ihrisko predmety, čo vyvolalo zásah polície a bezpečnostných zložiek. Tresty trénera Thiawa a štyroch hráčov platia pre zápasy pod hlavičkou CAF, no nebudú mať vplyv na prípravy Senegalu a Maroka na majstrovstvá sveta 2026, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.
Senegal sa na MS 2026 predstaví v základnej I-skupine s Francúzskom, Nórskom a víťazom medzikontinentálnych play-off medzi Bolíviou, Surinamom a Irakom. Maroko, ktoré sa v roku 2022 stalo prvou africkou alebo arabskou krajinou v semifinále svetového šampionátu, nastúpi v C-skupine proti Brazílii, Škótsku a Haiti.
Pape Thiaw nebude môcť sedieť na lavičke počas piatich zo šiestich kvalifikačných zápasov o postup na Africký pohár národov 2027, ktoré sú naplánované na september, október a november. Hráči vynechajú len prvé dva či tri kvalifikačné zápasy.