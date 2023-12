Príbeh šikanovaného Romana trhá srdce. Dúfala som, že z tej strechy neskočí, hovorí matka

Pred dvomi týždňami otriasla Slovenskom tragédia, ktorá sa udiala v obci Parchovany. Zo strechy základnej školy skočil žiak deviateho ročníka, Roman Michalik. Podľa rodičov ho dlhodobo šikanovali hlavne jeho spolužiačky a údajne si ho doberal aj riaditeľ školy.

Reportér Rasťo Striško natočil pre Joj dokument o tragickej udalosti, ktorý je zverejnený na stránke Noviny.sk. Posledné chvíle svojho 15-ročného syna opísal jeho otec. Ten sa nachádzal v Nemecku a keď sa o tom dozvedel, rýchlo šoféroval domov.

Neviem, ako som sa dostal domov

„Pred jedenástou mi volala žena, že Romanko je na streche. Vzápätí na to som mu volal ja, bolo 11:01, to si pamätám ako teraz, a rozprávali sme spolu necelé štyri minúty. 11:04 mi zložil telefón a keď som sa mu snažil dovolať, už mi nedvíhal. A 11:05 mi zavolala žena, že skočil. Ja ani neviem, ako som sa dostal domov,“ rozplakal sa otec nebohého školáka.

„Ja si kladiem otázku, tak ako na pohrebe. Keď už spravili takú somarinu, že si ho natáčali, tak prečo tá dotyčná nezakričala: „Poď dole!“, ale že: „Skoč, skoč!“ To čo musí byť?“ kládol si otázky.

Šikanovali ho odmala

Roman bol chlapcom z obyčajnej rodiny. Jeho otec je zvárač a mama nepracuje. Do Parchovian sa spoločne prisťahovali. Pri rodičoch nedostatkom lásky ani pozornosťou netrpel.

„Od malička bol veselý, usmievavý. Bol to sem tam taký mojkáčik, rád sa túlil, bol proste šikovný. A je smutné, že prídete o to najcennejšie, čo máte… Prídete domov, smiech, teraz prídete domov, ticho.“ opísal krutú realitu otec.

V škole to však bolo úplne inak. Ako malý nosil silné dioptrie, ktoré mu ničil spolužiak. Neskôr ho podľa slov Romanovej matky šikanovala spolužiačka spolu s kamarátkami, ktoré sa chceli hlavnej aktérke zapáčiť. Dokonca si ho doberali aj deti z nižších ročníkov, že nosí úzke nohavice.

Učiteľka ma vysmiala

„Keď som sa sťažovala triednej učiteľke, tak ma vysmiala, že to je chlapec. On sa má vedieť brániť. A to bolo všetko.“ hovorí matka. Zároveň ľutuje, že nerobili zápisky. Otca najviac mrzí, že riaditeľ sa chce z toho všetkého vyvliecť a hodiť celú zodpovednosť len na nich.

Romanova mama priznala, že do poslednej chvíle neverila, že to urobí. „On mi to niekoľkokrát povedal: „Mami, vieš čo. Mňa ten život nebaví. Ja nevidím zmysel v tomto živote. Ale ja som taký zbabelý, že si sám neviem niečo urobiť. Ja idem do školy a dúfam, že ma zrazí auto. Také mi rozprával. A práve preto som dúfala, že z tej strechy neskočí, lebo sám mi niekoľkokrát povedal, že si nič neurobí, vysvetlila matka.

Začal navštevovať aj psychológa, o čom upovedomila aj jeho učiteľku na chodbe počas rodičovského združenia. Tiež svojho syna prosila, aby išiel na inú školu, ale nechcel a tvrdil jej, že to vydrží.

Matka mala tušenie

Celé to vyeskalovalo dva dni pred tragédiou, keď mal ísť kamarátovi na oslavu. Dozvedel sa, že tam pôjdu aj spolužiačky, ktoré ho šikanovali. S plačom sa nakoniec rozhodol zostať doma. „V pondelok som mu hovorila, že nechoď do školy. Mala som tušenie, že oni si ho budú doberať za tú sobotu,“ zdôverila sa mama.

Reportér Rasťo Striško strávil niekoľko dní v obci. Rozprával sa s dedinčami a našiel aj bývalú študentku školy, ktorá šikanu na tamojšej škole prežila. Chcel získať vyjadrenie od riaditeľa školy či od vedenia, ale nikto mu neodpovedal.

Viac si pozrite na stránke Noviny.sk.