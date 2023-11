Polícia vyšetruje streľbu v Parchovanoch, strieľať mala matka šikanovaného Romana

Trebišovská polícia preveruje incident, ktorý sa udial v obci Parchovany v súvislosti so samovraždou 15-ročného školáka Romana. Na ulici, kde bývajú rodičia nebohého chlapca, zaistili pred domom jednej zo spolužiačok vystrelené nábojnice.

Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, strieľať z plynovej pištole mala Romana mama.

V nedeľu po pohrebe nášho syna, keď už odišli aj hostia, tak som rozmýšľala, že som si práve pochovala jediného syna. Ja nie som žiaden kriminálnik ani nič také, ani by som nikomu neublížila. Ale bohužiaľ, urobila som strašnú hlúposť. A keďže už bola polnoc, všade ticho a vo mne ten smútok a tlak a to všetko – vzala som tú zbraň a postavila som sa pred ich dom. Nechcela som nikomu ublížiť, len do vzduchu som vystrelila, ani neviem koľko nábojov tam bolo. Nepekné slová som zakričala. Je to zbraň, ale je to plynová pištoľ so zatavenou hlavňou,“ povedala Iveta Michalíková.

