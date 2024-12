Pri pokuse dostať sa do Španielska loďou tento rok zomrelo viac ako 10-tisíc migrantov

Pri pokuse dostať sa do Španielska po mori tento rok zomrelo viac ako 10-tisíc migrantov. V správe, ktorú zverejnila vo štvrtok, to uviedla španielska organizácia na ochranu práv migrantov Caminando Fronteras. Znamená, že každý deň v mori v priemere zomrelo 30 migrantov. Celkový počet úmrtí v porovnaní s minulým rokom vzrástol o 58 %.

Organizácia Caminando Fronteras konštatovala, že väčšina z 10 457 úmrtí migrantov snažiacich dostať sa do Španielska po mori sa stala na takzvanej atlantickej ceste zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy. Medzi mŕtvymi bolo 1 538 detí a 421 žien.

Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že do 15. decembra tohto roku sa do krajiny loďou dostalo viac ako 57 700 migrantov. Je to zhruba 12-percentný rast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Prevažná väčšina z nich prišla atlantickou cestou.