Pri pobreží Grécka sa potopila rybárska loď s migrantmi, zahynulo najmenej 78 ľudí

Grécka pobrežná stráž informovala, že najmenej 78 ľudí zahynulo pri pobreží Grécka, keď sa prevrátila a potopila rybárska loď s migrantmi. Po nočnom incidente, ktorý sa odohral približne 75 kilometrov od Peloponézu, sa dosiaľ podarilo dosiaľ zachrániť 104 ľudí.

Nie je jasné, koľko pasažierov môže byť ešte vo vode alebo uviazlo v potopenej lodi. Prvotné správy však naznačujú, že na palube mohli byť stovky ľudí.

Rozsiahla pátracia operácia

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla do 400 ľudí. Sieť aktivistov zase povedala, že z oblasti dostali núdzové volanie z plavidla so 750 pasažiermi, ale nie je jasné, či to bola loď, ktorá sa potopila.

V oblasti sa koná rozsiahla pátracia a záchranná operácia. Zúčastňuje sa na nej šesť lodí pobrežnej stráže, jedna námorná fregata, vojenské dopravné lietadlo, vrtuľník vzdušných síl, niekoľko súkromných lodí a dron Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.

Štyria zo zachránených skončili v nemocnici s podchladením. Desiatky ďalších v prístave Kalamata vzali do útočísk, ktoré zriadili záchranné služby a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, aby dostali suché oblečenie a zdravotnú starostlivosť.

Na miesto smeruje aj grécka prezidentka Katerina Sakellaropoulou.

Ponuky na pomoc odmietli

Loď smerovala do Talianska a predpokladá sa, že vyplávala z oblasti Tobruku v Líbyi. Talianska pobrežná stráž upozornila grécke úrady a Frontex na prichádzajúcu loď v utorok.

Vtedy ľudia na jej palube dostali viacero ponúk na pomoc, ale väčšinu odmietli s tým, že chcú pokračovať do Talianska.

Prevádzači čoraz častejšie používajú väčšie lode, ktoré vysielajú do medzinárodných vôd pri gréckom pobreží v snahe vyhnúť sa miestnym hliadkam pobrežnej stráže.

V nedeľu v oblasti úrady zachránili 90 migrantov na jachte po tom, ako vyslali núdzové volanie. Aj v stredu do prístavu na Kréte pritiahli jachtu v núdzi s 81 migrantmi na palube.