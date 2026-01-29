Pri leteckom nešťastí zahynulo v Kolumbii 15 ľudí vrátane poslanca parlamentu

Dvojvrtuľové lietadlo typu Beechcraft 1900, ktoré v stredu prevážalo 15 osôb vrátane kolumbijského zákonodarcu, sa zrútilo v horskej oblasti neďaleko hraníc s Venezuelou. Podľa úradov v Bogote neprežil nehodu žiadny z cestujúcich ani členov posádky.
Stroj odštartoval z pohraničného mesta Cúcuta a krátko pred plánovaným pristátím v neďalekom meste Ocaña okolo poludnia miestneho času (18.00 SEČ) prerušil kontakt s letovou kontrolou. Let mal trvať približne 23 minút a prevádzkovala ho kolumbijská štátna letecká spoločnosť Satena.
Nikto neprežil
Na palube sa nachádzalo 13 cestujúcich a dvaja členovia posádky. „Nie sú žiadni preživší,“ uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ leteckého úradu. Príčina havárie zatiaľ nie je známa.
Smola na španielskych koľajniciach pokračuje. Prímestský vlak narazil do žeriavu, úrady hlásia len ľahké zranenia
Kolumbijská vláda do oblasti vyslala letectvo, ktoré sa zapojilo do pátracej a záchrannej operácie. Lietadlo sa zrútilo v členitom, husto zalesnenom teréne na východe Kolumbijských Ánd, kde je počasie veľmi premenlivé a zásahy záchranných zložiek sú komplikované.
Zahynul aj poslanec
Časti okolitého územia sú navyše pod kontrolou najväčšej kolumbijskej povstaleckej skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN), čo môže ďalšie operácie sťažovať.
Ďalšie železničné nešťastie v Španielsku. Pri Barcelone prišiel o život jeden pasažier - FOTO
Guvernér departementu Norte de Santander William Villamizar pre miestny magazín Semana uviedol, že doposiaľ sa podarilo vyzdvihnúť sedem tiel obetí. Pátranie po zvyšných obetiach pokračuje.
Medzi potvrdenými obeťami je 36-ročný poslanec dolnej komory parlamentu Diogenes Quintero a Carlos Salcedo, kandidát na poslanca v nadchádzajúcich voľbách. Úrady pokračujú vo vyšetrovaní okolností tragédie.