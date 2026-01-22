Smola na španielskych koľajniciach pokračuje. Prímestský vlak narazil do žeriavu, úrady hlásia len ľahké zranenia

Ide už o tretiu nehodu na španielskych železniciach v priebehu týždňa.
Spain Train Crash
Následky smrteľnej železničnej nehody z 21. januára 2026 pri Barcelone. Foto: AP Photo/Joan Mateu Parra
Niekoľko osôb utrpelo ľahké zranenia, keď prímestský vlak vo štvrtok narazil do žeriavu v juhovýchodnom španielskom regióne Murcia, informoval štátny železničný dopravca Renfe.

„Niekoľko ľudí sa ľahko zranilo,“ povedala hovorkyňa spoločnosti a zdôraznila, že žeriav nepatril železničnému dopravcovi.

Nehodu pri obci Alumbres potvrdili záchranné zložky, ale počet zranených nešpecifikovali. Vlak sa nevykoľajil a na mieste zasahovali polícia aj hasiči.

Ide už o tretiu nehodu na španielskych železniciach v priebehu týždňa. V nedeľu pri zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v Andalúzii zahynulo 43 ľudí, čo je najtragickejšie železničné nešťastie v krajine za viac než desať rokov. V stredu zas prímestský vlak narazil do sutín po zrútenej opornej stene neďaleko Barcelony, pričom jeden človek zomrel a 37 utrpelo zranenia.

Odborový zväz rušňovodičov ohlásil na február trojdňový štrajk, ktorý je podľa odborárov „jedinou zákonnou cestou, ako si vynútiť obnovenie bezpečnosti železničného systému“ pre zamestnancov aj cestujúcich.

