Ďalšie železničné nešťastie v Španielsku. Pri Barcelone prišiel o život jeden pasažier - FOTO

Nešťastie sa udialo po tom, ako sa na koľaje zrútil oporný múr a spôsobil nehodu osobného vlaku v obci Gelida, približne 40 kilometrov západne od Barcelony.
APTOPIX Spain Train Crash
Záchranné tímy zasahujú po vykoľajení prímestského vlaku po zrútení oporného múru na koľaje v Gelide neďaleko Barcelony v Španielsku v utorok 20. januára 2026. Foto: SITA/AP
V Španielsku sa v priebehu troch dní stalo už druhé železničné nešťastie. Neďaleko Barcelony v utorok prímestský vlak narazil do trosiek zrúteného múra, pričom jeden človek zahynul a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Oporný múr

Nešťastie sa udialo po tom, ako sa na koľaje zrútil oporný múr a spôsobil nehodu osobného vlaku v obci Gelida, približne 40 kilometrov západne od Barcelony. Ministerka vnútra v Katalánsku Nuria Parlonová povedala miestnym médiám, že pri nehode zahynula jedna osoba a až 37 ľudí bolo zranených – niekoľko z nich vážne. „Z celkového počtu ošetrených ľudí je päť vo vážnom stave,“ poznamenala.

Španielsky prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry Adif uviedol, že kolaps múru spôsobila búrka, čím vznikli sutiny, do ktorých vlak narazil.

Bezpečnosť španielskej dopravy

Najnovší incident pravdepodobne vyvolá ďalšie otázky o bezpečnosti španielskej dopravy, keďže prišiel dva dni po zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v regióne Andalúzia na juhu krajiny, pri ktorej zahynulo 42 ľudí. Bola to najsmrteľnejšia železničná nehoda v krajine za viac ako desaťročie.

Španielsky kráľ a kráľovná v utorok navštívili miesto, kde sa v nedeľu zrazili dva vysokorýchlostné vlaky, ako aj pozostalých po nehode, pri ktorej sa zranilo viac ako 120 ľudí, z ktorých 37 je naďalej v nemocnici.

K najsmrteľnejšej železničnej nehode v krajine za viac ako 12 rokov došlo, keď sa vlak prevádzkovaný železničnou spoločnosťou Iryo, ktorý šiel z Málagy do Madridu, vykoľajil neďaleko Adamuzu v južnej Andalúzii. Prešiel na druhú koľaj, kde narazil do protiidúceho vlaku smerujúceho do mesta Huelva, ktorý sa tiež vykoľajil.

