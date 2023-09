Pri Bachmute zúria ťažké boje a situácia „zostáva zložitá“, na juhu však armáda napreduje (foto)

Pri Bachmute zúria ťažké boje, pretože ukrajinské sily sa snažia z tohto mesta na „zložitom“ východnom fronte vytlačiť zakopané ruské jednotky. V stredu to povedal veliteľ ukrajinských pozemných síl, informuje spravodajský portál CNN.

Ruské sily obsadili Bachmut v máji, ale ukrajinské sily v posledných týždňoch dosiahli mierny pokrok južne a severozápadne od mesta. Celková situácia na východnom fronte „zostáva zložitá“, uviedol generálplukovník Oleksandr Syrskyj vo vyhlásení na komunikačnej platforme Telegram.

„Nepriateľ sa nevzdáva svojich plánov dosiahnuť hranice Doneckej a Luhanskej oblasti, tvrdohlavo sa pripravuje na odvetu a prevzatie operačnej iniciatívy,“ skonštatoval.

V blízkosti Kupianska na severovýchode Ukrajiny Rusko podľa Syrského „dokončuje prípravu útočných jednotiek a denne ostreľuje ukrajinské pozície delostrelectvom a mínometmi“. Rusko tiež dopĺňa svoje jednotky v oblasti Lymanu, severne od Bachmutu.

Hlavnou úlohou ukrajinskej armády je podľa neho udržať pozície pri Kupiansku a Lymane a postupovať na bachmutskom fronte.

V západnej časti Záporožskej oblasti na juhu krajiny sa ukrajinská armáda podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dostala do oblasti, o ktorej Rusi tvrdili, že ju majú pod kontrolou.

Geolokačné zábery, ktoré v utorok zverejnili viaceré zdroje, totiž ukázali, že paľba ruských síl mieri na ukrajinské pozície severozápadne a západne od obce Robotyne.

Ďalšie geolokačné zábery z utorka ukázali, že ukrajinskí vojaci napredujú južne od Robotyne a severozápadne od obce Verbove, ktorá leží približne desať kilometrov východne od dediny Robotyne. Informuje o tom web Kyiv Independent.

ROBOTYNE-VERBOVE / UKR forces have taken control of Russian defensive positions between Robotyne and Verbove. RU reported to have committed reserves. UKR counter-battery fire effective. pic.twitter.com/SAwQsbk7t3

— Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 5, 2023