„Kriedová vlna“ podľa poslanca Mikloška naznačuje krízu štátu, mladí to vycítia prví

V súčasnosti prežívame dobu erózie demokracie. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal opozičný poslanec a aktér udalostí novembra 1989 František Mikloško (KDH). Ako ďalej uviedol, súčasťou tohto procesu je rozvracanie myslenia ľudí sociálnymi sieťami, hoaxami alebo politickým marketingom.
„Prežívame dnes eróziu demokracie a treba o tom hovoriť,“ vyhlásil Mikloško. Spomenul pritom výrok britského premiéra Winstona Churchilla, že demokracia je veľmi zlý politický systém, ale nepoznáme nič lepšie. „Potom už môže byť len autoritatívny alebo totalitný režim, ale to sme tu už mali,“ doplnil Mikloško.
„Kriedová vlna“ na Slovensku
František Mikloško sa vyjadril aj k takzvanej „kriedová vlna“, ktorú na Slovensku rozbehli študenti písaním odkazov na chodníky. „Kriedová vlna“ naznačuje, že na Slovensku existuje kríza štátu. Doplnil, že krízu vládnutia najčastejšie cítia práve mladí ľudia.
„Oni to cítia a práve nastal ten okamih, keď pravé slovo v pravú chvíľu bolo vypovedané,“ vyhlásil Mikloško s tým, že je mu sympatická spontánnosť študentov a ich pocit, že našej spoločnosti sa deje niečo nedobré.
Priživovanie sa na aktivitách študentov
Mikloško tiež povedal, že k aktivitám študentov sa môžu vyjadriť aj politici, nie sa však na nich priživovať. Takéto snahy podľa vlastných slov registroval napríklad v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka. Zároveň odmietol tvrdenia koaličných politikov, že vyjadrenie názoru môže viesť k násiliu, akým bol atentát na premiéra Roberta Fica.
„To nám rozprávali komunisti 40 rokov. Čokoľvek človek urobil slobodne, hneď to bolo v rámci nejakého imperialistického zápasu so socialistickým zriadením,“ dodal Mikloško.