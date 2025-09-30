KDH sa hlasovaním o novele ústavy nevrhá do náruče Smeru, Slovensku podľa Majerského nehrozí ani vystúpenie z EÚ – VIDEO

Predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)Milana Majerského neteší lynč, ktorý sa spustil po hlasovaní o novele Ústavy SR, a to, ako proti KDH, tak ani proti ďalším členom opozície, ktorí novelu ústavy podporili. Ide o Richarda Vašečku z Kresťanskej únie, Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho z Hnutia Slovensko.
„Toto určite nemá nič spoločné s tým, že človek hlasuje podľa svojho svedomia a vedomia,“ skonštatoval Majerský na tlačovej besede v súvislosti s novelou Ústavy SR, ktorú poslanci parlamentu schválili v piatok 26. septembra. Majerský to označil za jeden z najväčších úspechov KDH, na ktorom pracovali vyše roka a dosiahli ho.
Slovensku nič nehrozí
Majerský zdôraznil, že veľká časť toho, čo prešlo do novely ústavy, sú pozmeňujúce návrhy z dielne jeho politického subjektu. Vďaka tomu mohli podľa Majerského podporiť novelu s čistým svedomím a jej schválenie ich veľmi teší. Na margo vyjadrení v súvislosti s tým, že Slovensku po schválení zmien ústavy hrozí napríklad vystúpenie z EÚ či strata eurofondov, Majerský povedal, že „nič nám nehrozí„.
KDH tiež podľa lídra hnutia nechce vyslať hlasovaním za novelu žiaden signál, že sa „vrhá do náručia Smeru„. Ich hlasovanie za ústavu neznamená ani ďalšie spoločné hlasovania, ani prípadnú povolebnú spoluprácu. Kresťanskí demokrati podľa neho len plnia svoj program, a v tom chcú aj pokračovať.
Poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, ktorí novelu ústavy nepodporili, nejdú podľa Milana Majerského vylučovať. Dodal, že čoskoro bude Rada KDH, kde o nich pravdepodobne bude diskusia. On ako predseda nemá ich vylúčenie z klubu v pláne, a nečaká ani, že sa na tom uznesie rada.
Zvrchovanosť slovenského práva
Podpredseda KDH Viliam Karas spomenul ustanovenie, ktoré deklaruje zvrchovanosť slovenského práva v kultúrno-etických otázkach. Ide podľa neho o otázky, o ktorých si na Slovensku chceme rozhodovať sami.
„Ide o interpretačnú klauzulu, ktorá pobáda Ústavný súd SR, aby pri posudzovaní tých záväzkov, ktoré by mali byť importované zvonku, podliehali osobitnému posúdeniu, či nezasahujú do výlučných kompetencií členského štátu, Slovenskej republiky,“ uviedol.
Tento prístup majú podľa neho aj iné európske štáty. Karas prízvukoval, že dané ustanovenie nijako neoslabuje jestvujúce kompetencie EÚ. Predmetnú doložku považuje za kľúčovú aj z hľadiska situácie v EÚ, ktorá podľa neho čelí vnútorným pnutiam a krízam. Rovnako zdôraznil, že KDH by nikdy neohrozilo členstvo Slovenska v Únii. „Nie je prečo si sypať popol na hlavu. To je normálna zmena ústavy,“ tvrdil.
Novela neohrozuje ani ľudské práva
Ustanovenie o mužovi a žene sa podľa neho netýka ľudí, ktorí napríklad majú poruchu chromozómov. Podľa jeho slov v tomto smere nenastáva zmena v právnej oblasti, slovenské právo stále poznalo a pozná len muža a ženu. Do medicínskych záležitostí to nezasahuje. Rovnako podľa neho novela ani neohrozuje ľudské práva na Slovensku.
Na záver vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý pred hlasovaním o ústave dal verejný prísľub na tlačovej konferencii, že po prijatí novely zrealizuje záväzok z Vatikánskej zmluvy. Ide o vykonávaciu zmluvu k výhrade vo svedomí. Karas apeloval, aby tento prísľub Fico naplnil a očakáva čoskoro vykonávaciu zmluvu k zmluve so Svätou stolicou.
Poslanec KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký vyzdvihol aj zmenu, ktorá zdôrazňuje právo rodičov rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania. Taktiež pochválil aj zákaz surogátneho materstva.