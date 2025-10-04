Ficovi sa podľa Františka Majerského nepodarilo rozbiť KDH, hnutie neopúšťa ani Mikloško – VIDEO

František Majerský ani František Mikloško neopúšťajú Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Obaja poslanci Národnej rady (NR) SR, na rozdiel od zvyšku klubu KDH, pred niekoľkými dňami nepodporili koaličnú novelu Ústavy SR.
Ako uviedol na tlačovej besede po zasadnutí Rady KDH F. Majerský, kolegovia pochopili ich postoj a rešpektovali ho. Svoje hlasovanie im vysvetlili, rovnako aj vedeniu strany.
KDH je pevné
„Robert Fico (premiér, Smer-SD) chcel rozbiť KDH, ale nepodarilo sa mu to,“ vyjadril sa F. Majerský ďalej a predsedovi vlády odkázal, že ďalšie dva roky budú pracovať na zlepšení života v krajine a prinášaní riešení. „Chceme, aby bolo jasne vidieť, že KDH je pevné, je tu spolu a je nielen kresťanské, ale aj demokratické,“ prízvukoval.
Mikloško neočakáva svoje vylúčenie z klubu KDH, rozhodnutie Matoviča prirovnal k previerkam po vstupe sovietskych vojsk
Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že neurobili žiadny lynč ani defenestráciu, a neprijali žiadne uznesenie o vylúčení poslancov. Podľa neho na to nebola potreba. „Niektorí hlasovali, niektorí nie,“ skonštatoval.
Vašečku a Krátkeho neprizvali
Poslancov Richarda Vašečku (Kresťanská únia) a Rastislava Krátkeho podľa jeho slov zatiaľ od KDH neprizvali. Vašečka s Krátkym tiež novelu podporili, Krátky opúšťa Hnutie Slovensko aj jeho klub.
Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, pôsobiť bude ako nezaradený poslanec
Vašečka klub hnutia vedeného Igorom Matovičom následne sám opustil, plánuje pôsobiť v parlamente ako nezaradený poslanec. M. Majerský nevie, ako sa rozhodnú, podľa jeho slov s nimi za posledné dni nekomunikoval. Krátkemu ale poslal povzbudivú SMS, ako ozrejmil, má kontakt len na neho a v predmetnej správe nebola žiadna pozvánka do radov kresťanských demokratov. „Čas ukáže, uvidíme, ako sa veci vyvinú,“ dodal.