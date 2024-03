Je mi ľúto, že sa to deje, reaguje prezidentka Čaputová na rozhodnutie českej vlády

Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude zo svojej pozície naďalej snažiť upevňovať vzťahy medzi Slovenskom a Českom.

Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti. „Keď hodnotovo oslabíme zahraničnú politiku, môžeme strácať priateľov. Je mi ľúto, že sa to deje,“ napísala na margo toho, že česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica (Smer-SD).

Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku.