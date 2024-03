Pohár trpezlivosti pretiekol, česká vláda pre Ficovu zahraničnú politiku ukončila konzultácie so slovenskou vládou

Česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica.

Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku.

Dôvodov je viac

Podľa českého premiéra Petra Fialu „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky,“ informuje Seznam.cz.

„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenskej republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu. Podľa neho už Praha o tom informovala Bratislavu.

České rozhodnutie prichádza len niekoľko dní po tom, čo slovenský minister zahraničia Juraj Blanár (Smer-SD) rokoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom na diplomatickom fóre v tureckej Antalyi.

Fiala označil toto stretnutie za problematické, dôvodov je však podľa neho viac. „Naši partneri na druhom konci sveta rozumejú tomu, že bezpečnosť Európy ovplyvňuje bezpečnosť celého sveta. Preto ma trochu mrzí, že kolegovia na Slovensku to nevidia úplne rovnako,“ uviedol v tejto súvislosti český minister zahraničia Jan Lipavský.

Šimečka vycestuje do Prahy

Na vyjadrenie českej vlády už reagovali viaceré opozičné strany. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že vo štvrtok odchádza do Prahy s jasným odkazom.

„Čakajú ma dôležité rokovania s predstaviteľmi českého parlamentu aj českej vlády. Vladimírovi Mečiarovi trvalo päť rokov, kým zo Slovenska spravil ‚čiernu dieru‘ na mape Európy, Robert Fico ho dokázal dobehnúť za päť mesiacov,“ uviedol.

Pre kroky, ktoré Robert Fico spolu so šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom spravili, sa česká vláda rozhodla zrušiť spoločné rokovania s našou vládou, poukázal Šimečka. Podľa neho je to obrovská hanba a poškodenie vzájomných vzťahov.

„Reálne je to asi najhorší moment od vzniku samostatných republík. Lenže Slovensko nie je ani Robert Fico, ani Juraj Blanár,“ zdôraznil.

Vláda s najslabšou väčšinou

Českým partnerom chce preto v Prahe tlmočiť, ako jasné sú proeurópske a demokratické hodnoty množstva ľudí na Slovensku, ako aj to, aby si nerobili obraz o našej krajine na základe krokov Fica či Blanára.

Chce, aby sme naďalej prehlbovali naše dobré susedské vzťahy a spoluprácu všade tam, kde je to možné.

„Obrovská časť ľudí na Slovensku považuje EÚ a NATO za náš prirodzený životný priestor a Českú republiku za nášho najbližšieho partnera. A nikdy, naozaj nikdy by nepodali ruku vojnovým zločincom, ani nerobili užitočného idiota pre vraždiaci Putinov režim. Je to vláda s najslabšou väčšinou a ani zďaleka nereprezentuje názory väčšiny ľudí na Slovensku,“ dodal Šimečka.

Nedokázal to žiadny premiér

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sociálnej sieti napísala, že stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom znechutilo všetkých našich spojencov.

Pretrhnutie najužších kontaktov s Českou republikou je však podľa SaS niečo, čo Slovenskej republike nepriniesol žiadny premiér v našej novodobej histórii.

„Dokázal to len Robert Fico s asistenciou Petra Pellegriniho, Petra Kmeca, Tomáša Druckera a mnohých ďalších, ktorí budúcnosť Slovenska vymenili za pohodlie v závetrí Ficovej deštruktívnej politiky,“ píše SaS.

Slovensko sa podľa liberálov dostáva do medzinárodnej izolácie, čoho následkom jednoznačne bude zmrazovanie eurofondov, stopnutie zahraničných investícií, nižšia životná úroveň, rast korupcie, nižšia bezpečnosť obyvateľov a exodus mladých šikovných ľudí do zahraničia.

Výsledok „suverénnej“ politiky

„Gratulujem Ficovi a Pellegrinimu, za štyri mesiace ste doslova zničili slovensko-české vzťahy. Hanba!“ napísal Juraj Šeliga zo strany Demokrati.

Podľa občianskeho prezidentského kandidáta Ivana Korčoka ide o ďalší konkrétny a hmatateľný výsledok „suverénnej“ zahraničnej politiky vlády Roberta Fica.

„Deje sa, bohužiaľ, presne to, čo mi bolo jasné, že toto nezostane zo strany Českej republiky bez následkov. Je to bezprecedentný krok a plnú zodpovednosť za zhoršenie vzťahov s Českom nesie slovenská strana. Vláda SR vedie Slovensko do izolácie, páli mosty k susedom, zbavuje sa spojencov a vážne poškodzuje národnoštátne záujmy,“ skonštatoval Korčok.