Prezidentka Čaputová diskutovala s Ódorom o pediatroch, pomoci samosprávam aj o novele Trestného zákona

Prezidentka Zuzana Čaputová a predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor diskutovali o možnosti skráteného legislatívneho konania pre zákony, ktoré by vyriešili poskytovanie pediatrickej zdravotnej starostlivosti vrátane detských pohotovostí a urgentu.

Pomoc samosprávam

Zároveň sa rozprávali aj o novele Trestného zákona, ktorá by mala účinnejšie chrániť obete nebezpečného prenasledovania. Prezidentka sa zaujímala aj o nové údaje v súvislosti s aktuálnym stavom štátneho rozpočtu, ktoré by mali pomôcť samosprávam. Ako ďalej na sociálnej sieti informovala, premiér Ódor jej dal prísľub, že v diskusii so samosprávami bude pokračovať budúci týždeň.

„Prediskutovali sme si tiež všetky možnosti zrýchlenia spustenia nového mýtneho systému a zníženia výšky provízie, ktorá bude vyplácaná poskytovateľovi vrátane provízie Sky Tollu. Podanie trestného oznámenia pre nevýhodnú zmluvu, ktorú štát v roku 2008 uzavrel práve s týmto prevádzkovateľom mýtneho systému, považujem za úplne odôvodnené,“ uviedla hlava štátu.

Odškodňovanie občanov

Predseda úradníckej vlády prezidentku taktiež informoval, akým spôsobom môže vláda urýchliť odškodňovanie občanov postihnutých živelnými katastrofami.

Prezidentka Čaputová zároveň ocenila, že úradnícka vláda si aj počas predvolebnej kampane zachováva pokoj i vecnosť a s týmto postojom pristupuje k riešeniu problémov.