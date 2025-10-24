Prezident Pellegrini odvolal sudcu, odsúdeného na stratu funkcie pre majetkové nezrovnalosti

Prezident SRPeter Pellegrini na základe disciplinárnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu SR doručených kancelárii prezidenta rozhodol v zmysle svojich ústavných právomocí o odvolaní sudcu Krajského súdu v Bratislave z funkcie.
Ako ďalej informoval prezidentská kancelária, z jednotlivých doručených disciplinárnych rozhodnutí NSS SR vyplýva, že sudca Krajského súdu v Bratislave bol právoplatne uznaný vinným zo spáchania činu, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu. Podľa Ústavy SR prezident sudcu v prípade existencie právoplatného rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, bezodkladne odvolá.
Právoplatné disciplinárne rozhodnutie
„Kancelárii prezidenta boli postupne doručené upovedomenie NSS SR o právoplatnom disciplinárnom rozhodnutí, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní sudcu z funkcie, uznesenie NSS SR, ktorým bolo odmietnuté odvolanie disciplinárne obvineného, ako aj rozhodnutie NSS SR, ktorým bol sudca právoplatne uznaný vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu podľa zákona o sudcoch a prísediacich, za ktoré mu bolo uložené úhrnné disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu,“ uviedla prezidentská kancelária.
Ficova vláda cez zákon o hazarde rozvráti rodiny. Opozícia žiada prezidenta, aby novelu nepodpísal – VIDEO
Najvyšší správny súd SR v júli tohto roku právoplatne zbavil funkcie sudcu Krajského súdu v Bratislave Milana Chalupku. Odvolací senát totiž zamietol odvolanie disciplinárne obvineného sudcu a rovnako zamietol aj návrh prerušiť disciplinárne konanie a začať konanie pred Ústavným súdom SR.
Spáchanie disciplinárneho previnenia
Rozhodnutie prijal senát jednohlasne. Chalupka čelil disciplinárnemu konaniu pre nezrovnalosti ohľadom svojho majetku. Jeho právny zástupca v reakcii avizoval, že sa obrátia na Ústavný súd SR. Prvostupňový disciplinárny senát ešte predtým uznal sudcu vinným zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia, keď úmyselne neúplne deklaroval svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní sudcu za rok 2020.
Konkrétne neuviedol vklady na bankových účtoch, aj keď bol ich majiteľom alebo zakladateľom pre svoje maloleté deti. Vklady presahovali jednotlivo výšku 6 600 eur, respektíve v súhrnnej hodnote 16 600 eur. Sudca podľa verdiktu tiež porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovskej etiky, keď na ústnom vypočutí pred kontrolnou komisiou Súdnej rady SR klamal pri identifikovaní svojich výdavkov na rekreácie.
Podnet od NAKA
Za vinného ho uznali aj z dôvodu, že v konaní vo veciach majetkových pomerov vzbudil a neodstránil dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu majetku pred kontrolnou komisiou a pred súdnou radou. Pochybnosti sa týkali odôvodnenia pôvodu a dôvodu prevodu prostriedkov na účty jeho detí a prostriedkov používaných na hradenie nákladov na život.
Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO
Disciplinárny senát skonštatoval, že Chalupka týmto konaním nebol spôsobilý hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetku, čím spáchal závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu.
Na prípad sudcu poukázal ešte vo februári 2023 Denník N. Ten informoval, že Súdna rada SR sa majetkovými pomermi sudcu zaoberala po podnete Národnej kriminálnej agentúry. Tá si všimla, že sudca v decembri 2020 založil v banke dva účty pre synov a dovedna na nich mali vyše 670-tisíc eur.