Pellegrini ocenil nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR. Zdôraznil, že mier ostáva najvyššou hodnotou – FOTO

Ocenil aj zapojenie civilného obyvateľstva do obranyschopnosti štátu prostredníctvom projektu Národných obranných síl.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54874552779_o.jpg
Prezident SR Peter Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR v Bratislave. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Prezident Peter Pellegrini sa vo štvrtok zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR v Bratislave, zdôraznil, že je stále našou prioritou žiť v mieri.

Rovnako v príhovore pripomenul priority, a to riešenie sporných otázok diplomaciou a navrátenie rešpektu medzinárodnému právu. Prezident sa tiež vyjadril, že v čase napätia v Európe aj vo svete sú profesionálni vojaci symbolom stability a istoty pre každého občana tejto krajiny.

Mier ako najvyššia hodnota

Stojíte na strane mieru. Pretože práve mier ostáva najvyššou hodnotou, ktorú musíme chrániť – okrem iného aj pripravenosťou OS, odbornou i morálnou kvalifikovanosťou ich príslušníčok a príslušníkov,“ povedala hlava štátu. Pellegrini ako hlavný veliteľ OS SR ocenil nasadenie, s ktorým profesionálne vojačky a vojaci plnia úlohy v náročných podmienkach.

Každý z vás svojou prácou, odhodlaním a zodpovednosťou prispel k lepšej a dôkladnejšej pripravenosti OS,“ doplnil počas hodnotenia druhej fázy dvojročného výcvikového cyklu. Každé ich nasadenie označil za dôkaz, že slovenskí vojaci sú pripravení slúžiť nielen doma, ale aj v zahraničí.

Fotogaléria k článku:

Velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54874538283_o.jpg
Velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54874411008_o.jpg
Velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54873317487_o.jpg
28 fotografií v galérii
Velitesk zhromadenie nelnka generlneho tbu os sr command meeting of the chief of the general staff of the slovak armed forces_54874412073_o.jpg

OS plnili svoje úlohy vysoko profesionálne

Ako ďalej informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini vyzdvihol aj vytrvalosť a profesionalitu, ktorú príslušníci OS SR preukázali pri realizácii úloh domáceho či medzinárodného krízového manažmentu.

Oceňujem, že OS plnili svoje úlohy vysoko profesionálne, odborne a s maximálnym nasadením. Vždy boli nablízku občanom v krízových situáciách,“ prízvukoval a pripomenul ich podpornú úlohu napríklad pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva, majetku či územia štátu počas nedávnej epidémie slintačky a krívačky, ale aj humanitárnej pomoci či evakuácii osôb a materiálu z Blízkeho východu.

Východné krídlo aliancie musí byť chránené

Podľa Pellegriniho nám dynamicky sa meniace bezpečnostné prostredie každodenne pripomína aj to, že je potrebné hľadať spôsoby, ako odpovedať na nové hrozby a posilňovať svoju obranyschopnosť.

Podotkol, že nejde len o dodržiavanie dohodnutých záväzkov, ale aj o kredit spojenca, ktorý je schopný niesť svoj diel zodpovednosti za kolektívnu obranu, jej spoľahlivosť a funkčnosť. „Východné krídlo aliancie musí byť chránené ako celok a musí panovať súlad medzi členmi NATO,“ dodal.

Potreba vybavenia vojska najmodernejšou technikou

Akcentoval tiež potrebu vybavenia vojska najmodernejšou dostupnou technikou. „Skúsenosti z Ukrajiny podstatne menia celý doterajší spôsob, chápanie a predstavy, ako môže byť v budúcnosti vedený vojnový konflikt. A tiež, akú rolu budú hrať hybridné hrozby,“ poukázal prezident.

Ocenil aj zapojenie civilného obyvateľstva do obranyschopnosti štátu prostredníctvom projektu Národných obranných síl. Poďakoval všetkým, ktorí slúžia v OS SR. „Vaše poslanie je nielen náročné a zodpovedné, ale aj ušľachtilé a nenahraditeľné,“ uzavrel a pogratuloval profesionálnym vojakom, ktorí boli dnes ocenení za prínos k splneniu úloh stanovených pre OS SR.

Viac k osobe: Peter Pellegrini
Firmy a inštitúcie: generálny štáb ozbrojených síl SRKancelária prezidenta SRNárodné obranné sily
Okruhy tém: Ozbrojené sily SR Prezident Slovenskej republiky

