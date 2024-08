Prešovský kraj: Pre turistov sú pripravené nové unikátne zážitky

Miesta bojov 1. svetovej vojny, pozorovanie medveďov, vandrovka k drevenému kostolíku, prešovské NAJ, bádanie v pralesoch Polonín alebo exkurzia do sveta včiel spojená s výrobou sviečok. Pre turistov v Prešovskom kraji sú pripravené zážitkové produkty, ktoré ich zavedú na unikátne miesta.

V Prešovskom kraji čakajú turistov unikátne zážitky, ktoré ozvláštnia návštevu vybraných lokalít alebo samotné môžu byť cieľom výletu. Pripravila ich Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolupráci s poskytovateľmi služieb na podporu návštevnosti Prešovského kraja.

„Prešovský kraj je plný unikátnych miest a šikovných ľudí. V regiónoch máme zaujímavých remeselníkov, sprievodcov cestovného ruchu a tiež mnohých zanietených ľudí, ktorí vytvorili nevšedné služby pre turistov. Ich spoločným motívom je poskytnutie zážitku. Aj prehliadky historických miest sme poňali inak, nevšedne a so zaujímavým výkladom,“ predstavil zážitkové produkty Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. Všetky zážitky nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk. Postupne budú pribúdať ďalšie, prispôsobené ročným obdobiam a záujmom turistov.

Do divokej prírody aj na historické miesta

Turisti sa môžu napríklad vybrať do Polonín a so sprievodcom sa ponoriť do hlbín pralesa alebo dokonca bivakovať pod hviezdami. K unikátnym zážitkom patrí aj sprevádzané putovanie po stopách 1. svetovej vojny v údolí rieky Ondava. Začína sa v mestečku Stropkov a prechádza miestami, ktorými sa pohyboval vojnový front. Prehliadku zabezpečuje Klub vojenskej histórie Beskydy. Súčasťou je ochutnávka frontovej kávy, návšteva bojiska v obci Veľkrop alebo zákopových línií v obci Breznica.

Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Vo Vyšnej Písanej neďaleko Svidníka predstavuje život včiel a ich produkty včelárka Martina Mihalenková známa ako Pisanská pčola. Po rokoch v zahraničí sa vrátila na východ a v obci pri Svidníku sa venuje včelárstvu a osvete v tejto oblasti.Turisti sa môžu tešiť aj na spoznávanie Bardejova (UNESCO) a jeho okolia, vrátane ochutnávky liečivých vôd v Bardejovských Kúpeľoch a návštevy dreveného chrámu v Hervartove (UNESCO).

Foto: KOCR Severovýchod Slovenska

Prešovské NAJ predstavuje sprievodkyňa Andrea Sivaničová: „Turistom predstavíme najstarší hostinec, kostol, školu či kino, ale i najlepšiu kaviareň a najnenápadnejšiu pamiatku za hradbami mesta. Spoznajú najkurióznejší príbeh mestského kata i miesto, kde sa vyrábal prvý cukor a mnohé ďalšie zaujímavé miesta.“

Vo Vysokých Tatrách môžu záujemcovia okrem iného zažiť turistiku zameranú na pozorovanie medveďov. Skúsený sprievodca prevedie záujemcov Tatranským národným parkom a zavedie ich na miesta, kde je najvyššia šanca vidieť medvede hnedé, kamzíky, jelene a rôzne druhy vtákov.

Kraj unikátov

KOCR Severovýchod Slovenska počas letnej sezóny pripravila aj kampaň na podporu návštevnosti vybraných lokalít kraja. „Do územia zasahuje päť národných parkov, z toho až tri ležia svojou väčšinou práve v Prešovskom kraji. Nájdete tu najmenšie veľhory sveta – Vysoké Tatry, jedno z najtmavších miest zeme Park tmavej oblohy v Poloninách alebo splav Dunajca v Pieninách. Máme 180 chránených území, leží tu približne jedna tretina kultúrnych pamiatok Slovenska, lokality UNESCO, jedinečné drevené chrámy či opálové bane a hrady. V Prešovskom kraji máme stovky unikátnych miest, ktoré svojim významom a pôvabom patria medzi turistické atraktivity svetového významu,“ uviedol Janoško.

Verejnosť nájde unikáty na rozmanitých reklamných plochách, zároveň ich môže bližšie spoznať vďaka originálnemu online kvízu na stránke www.severovychod.sk. Kvíz je spojený so súťažou o zaujímavé ceny.

Informačný servis