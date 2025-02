Prešovskí poslanci schválili investičný úver 12 miliónov eur, prioritou budú mosty v havarijnom stave

Mesto Prešov si zoberie dlhodobý investičný úver vo výške 12 miliónov eur. Účelom jeho použitia sú investičné akcie mesta v rokoch 2025 a 2026, ako aj prípadné dofinancovanie iných rozostavaných stavieb. Prijatie úveru schválili na svojom stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci.

Za uznesenie hlasovalo 23 z 27 prítomných poslancov. Prijatým úverom majú byť pokryté predovšetkým výdavky súvisiace so sanáciou a rekonštrukciami mostov v havarijnom stave.

Rekonštrukciou prejdú viaceré mosty

Najväčším projektom je most na ulici Jána Pavla II, ktorý je dlhodobo v zlom technickom stave a premávka je na ňom zjednosmernená a zúžená do jedného jazdného pruhu. V pláne investícií sa pri tomto moste ráta so sumou šesť miliónov eur, po tri milióny v rokoch 2025 a 2026. V pláne sú aj rekonštrukcie mostov na Bajkalskej a Požiarnickej ulici, či v Nižnej Šebastovej.

„Sú mosty, ktoré jednoducho musíme v dohľadnom čase zrekonštruovať, pretože môžu začať predstavovať vážne bezpečnostné riziko. Zároveň sa pri všetkom nemôžeme spoliehať iba na externé zdroje financovania, v niektorých prípadoch ani nemáme v súčasnosti možnosť realizovať stavby z eurofondov. To nás ale nemôže paralyzovať. Opravy a rekonštrukcie na infraštruktúre mesta musíme postupne realizovať aj keď to bude znamenať určité zaťaženie rozpočtu mesta,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta Prešov František Oľha.

Úver môže samospráva čerpať za výhodných podmienok

Vďaka dobrému hospodáreniu mesta a mestských spoločností podľa neho má samospráva možnosť čerpať úver za výhodných podmienok. „Evidujem, že z poslaneckých radov už zazneli nejaké kritické ohlasy, ale mesto nemôže ani v ťažkých ekonomických rokoch zastagnovať a zanedbať poškodené stavby, najmä ak sa jedná o cesty a mosty. Bezpečnosť obyvateľov a kvalitná infraštruktúra sú, verím, prioritou celého vedenia mesta,“ dodal Oľha.

V schválenom rozpočte na tento rok už bol v príjmovej časti rozpočtu schválený príjem z nového investičného úveru vo výške viac ako 6,3 milióna eur. Zároveň boli v tejto výške schválené aj výdavky, pričom zvyšných takmer 5,7 milióna eur sa má čerpať v roku 2026. Poslanci schválili v uznesení platnosť úveru na 15 alebo 20 rokov, v závislosti na podmienkach. Termín prvej splátky je posunutý po načerpaní úveru na január 2027. Úrokovú sadzbu má stanoviť najvýhodnejšia ponuka, o ktorej má na základe poverenia zastupiteľstva rokovať primátor mesta.

Mesto spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania

Podľa hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta mesto spĺňa podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. Mesto vstupovalo do tohto roka s celkovou sumou dlhu na úrovni takmer 38,38 milióna eur. K 18. februáru je stav dlhovej služby na úrovni 33,7 percent k bežným príjmov predchádzajúceho roka.

Po prijatí bankového úveru a kontokorentného úveru v sume 5 miliónov eur, ktorí poslanci schválili už pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok, bude stav dlhovej služby na úrovni 44,24 percent. Výška splátok je na úrovni 6,17 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Mesto má za povinnosť prijímať opatrenia pri limite 50 percent. K tejto hranici podľa kontrolóra chýba už len 6,5 milióna eur.