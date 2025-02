Prešovská radnica upozorňuje na zákaz vjazdu do pešej zóny na Hlavnej ulici, vlani zaznamenali takmer dvesto priestupkov

Takmer 200 priestupkov na Hlavnej ulici, z toho 81 týkajúcich sa nepovoleného vjazdu do pešej zóny, zaevidovala v minulom roku Mestská polícia v Prešove. Radnica preto opäť upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.

Ako upozornila tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, vodičovi môže byť v takomto prípade uložená pokuta v blokovom konaní do výšky 50 eur.

Rešpektovanie dopravných značiek

Radnica upozorňuje vodičov na nepovolené vjazdy do peších zón s porfýrovou časťou a do priestoru zóny s dopravným obmedzením v rámci asfaltovej časti. „Mesto žiada vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie v centre mesta Prešov, ktoré je osadené v zmysle platnej legislatívy,“ zdôraznila Šitárová.

Vjazd na pešiu zónu majú od 7. decembra 2021 iba menšie zásobovacie autá, s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony platí zákaz vjazdu na ulice s porfýrovou dlažbou, s výnimkou odôvodnených prípadov ako sú havarijné stavy, alebo inštalácia vianočnej výzdoby.

Vozidlá zásobujúce prevádzky alebo zabezpečujúce údržbu, obnovu objektov či uskutočňovanie rôznych akcií na Hlavnej ulici v Prešove môžu na základe dopravného značenia vojsť do pešej zóny len v čase od 5:00 do 10:00. Na vjazd motorovým vozidlom je potrebné využívať len miestnu cestu, teda asfaltovú časť a odstavný pruh.

„Zastavenie motorovým vozidlom v priestore zóny s dopravným obmedzením je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,“ spresnila Šitárová.

Povolenie z mestského úradu

Vjazd motorových vozidiel mimo zásobovacích hodín do priestoru zóny s dopravným obmedzením musí byť oficiálne povolený mestským úradom na základe povolenia. V povolení je určená lokalita, dátum a čas vjazdu, uvedené je aj evidenčné číslo motorového vozidla. Taxíky môžu do priestoru zóny s dopravným obmedzením vstupovať bez obmedzenia v čase od 20:00 do 5:00.

„Mesto Prešov pristúpilo k zavedeniu obmedzovania vjazdov vozidiel na pešiu zónu s cieľom chrániť porfýrovú dlažbu, ktorá je neodmysliteľným historickým prvkom koloritu centra Prešova. Ťažké zásobovacie vozidlá túto dlažbu poškodzujú, v dôsledku čoho sa jednotlivé kocky uvoľňujú a praskajú,“ vysvetlila tlačová referentka. Ďalším dôvodom je podľa nej, že pešie zóny sú určené prioritne pre peších.