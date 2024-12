Múzeum židovskej kultúry v Prešove možno nezanikne, mesto pripravuje plán jeho prevzatia

Mesto Prešov plánuje pomôcť so zachovaním činnosti Múzea židovskej kultúry v Prešove. Radnica chce prevziať výstavu zbierky judaík z prešovskej synagógy pod vlastnú múzejnú organizáciu, ktorú by vytvorilo.

Plán prevzatia prevádzky chce primátor mesta František Oľha dohodnúť s vedením Slovenského národného múzea (SNM), pod ktorú aktuálne múzeum patrí.

Tento krok s konsolidáciou nesúvisí

O uzatvorení Múzea židovskej kultúry umiestnenej v ortodoxnej synagóge v Prešove od začiatku decembra informovalo SNM – Múzeum židovskej kultúry s odôvodnením, že v rámci personálnych zmien odchádza do dôchodku lektorka prešovskej expozície judaík a vzhľadom na krátenie rozpočtu nebude schopné ďalej túto pozíciu financovať.

„Zisťovali sme reálny stav, ktorý je ešte väčším sklamaním ako pôvodné informácie, že úspora má byť zásadná. Bavíme sa o jednotkám tisícov eur, ktoré sa niekto rozhodol ušetriť a neposkytne dotáciu tejto organizácii,“ uviedol prešovský primátor Oľha, podľa ktorého teda tento krok nesúvisí s konsolidáciou verejných financií.

Stretnutie s generálnym riaditeľom SNM

Oľha si na utorok dohodol stretnutie s generálnym riaditeľom SNM, s ktorým chce rokovať o možnosti prevzatia inštalovanej výstavy pod múzejnú organizáciu, ktorú by mesto zriadilo. SNM vlastní vitríny, v ktorých je zbierka inštalovaná. Mesto sa chce s múzeom dohodnúť na ich bezplatnom, prípadne aj odplatnom prevzatí. Prevádzku v takomto prípade vie obnoviť v pôvodných priestoroch najneskôr do 60 dní.

„Náš záujem o toto múzeum je zásadný, pretože návštevnosť a turistický ruch v Prešove jednoznačne túto inštitúciu potrebujú. Patrí medzi to najhodnotnejšie, čo sa dá v Prešove vidieť. ŽNO potrebuje stabilného partnera a dlhodobo udržateľnú víziu prevádzky. Po sto rokoch asi je načase, aby sa mesto priznalo k tejto histórii a nielen sa k nej priznalo, ale sa ňou aj chválilo a poukázalo na to, aké bohatstvo tu máme,“ zdôraznil primátor.

Jedno z najnavštevovanejších v Prešove

Vlastníkom budovy synagógy aj zbierky judaík, pochádzajúcej z roku 1928, je Židovská náboženská obec v Prešove.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Chcela by som sa poďakovať za iniciatívu, pretože mesto oslovilo s riešením nás. Ako Prešovčania sa bijeme o to isté, aby história bola zachovaná a pokračovalo kontinuálne vzdelávanie, pretože máme denne návštevnosť minimálne dve-tri školy z celého Prešovského kraja. Ak sa naruší kontinuita, o čom potom bude to vzdelávanie. Na jednej strane prezentujeme, že sme proti xenofóbii a antisemitizmu a na druhej strane rušíme takéto kultúrne centrum,“ uviedla predsedníčka ŽNO Prešov Margita Eckhausová. Múzeum je s návštevnosťou okolo 5 000 ľudí ročne jedným z najnavštevovanejších v Prešove.