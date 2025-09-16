Prešov má prvé víťazstve po kurióznom momente, ktorý predchádzal pokutovému kopu

Vladimír Cifranič sa v prvom zápase ako hlavný tréner FC Tatran Prešov hneď dočkal víťazstva 2:1 v Michalovciach.
FC Tatran Prešov
Prešovskí futbalisti sa už nemôžu dočkať úvodného zápasu novej sezóny proti ŠK Slovan Bratislava, ktorý by mal byť v sobotu večer oslavou futbalu v Šariši. Foto: FB, www.facebook.com
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Nováčik z Prešova ako prvý v novom ročníku Niké ligy vymenil trénera. Stalo sa to už po šiestich kolách, keď Jaroslava Hyneka nahradil Vladimír Cifranič. A nová metla poriadne zametala hneď vo svojej prvej akcii. Východniarske derby na Zemplíne sa skončilo nečakaným triumfom Prešova nad domácimi Michalovcami 2:1.

Všetko podstatné sa udialo už v prvých dvadsiatich minútach. V 10. minúte otvoril z priameho kopu skóre český stredopoliar Prešova Filip Souček a o deväť minút neskôr Martin Regáli premenil pokutový kop – 0:2. Penalte predchádzala veľká chyba Martina Bednára, ktorý si po prihrávke od brankára Patrika Lukáča pristavil loptu rukou predtým, než ju chcel rozobrať. Všimli si to hráči hostí, adresovali to hlavnému rozhodcovi a ten rozhodol s pomocou VAR o tom, že to bude pokutový kop.

„Paťo Lukáč chcel loptu rýchlo rozohrať, no videl som, že ju mal pred čiarou, keď mi ju prihral. Preto som ju chytil do ruky. Keď sa rozhodca išiel pozrieť na monitor, neveril som, že odpíska jedenástku. Je to moja chyba. Beriem to na seba,“ cituje Martina Bednára denník Šport.

Po zmene strán Michalovčania už len skorigovali na 1:2, keď sa v 67. minúte po centri Angličana Kaia Brosnana krásne zavesil do vzduchu Španiel Samuel Ramos a hlavou znížil. V nadstavenom čase mal veľkú možnosť vyrovnať práve Martin Bednár, no brankár hostí Pavol Bajza predviedol skvelý zákrok.

„Paľo Bajza pri žrdi loptu vyrazil späť ku mne. Videl som, že súperov hráč išiel šmýkačkou proti mne. Loptu som mal za nohou a rozhodca povedal, že trafil loptu. Neviem, ako mohol cez moju nohu trafiť ako prvú loptu,“ uviedol Bednár.

Tréner Cifranič začal svoju prešovskú misiu víťazstvom. Jeho tím sa po nekompletnom 7. kole posunul na ôsme miesto tabuľky s bilanciou 1-3-3 a 6 bodmi.

„Išli sme do Michaloviec s jasným cieľom získať nejaké body a tomu sme podriadili aj našu taktiku. Z dobre organizovanej defenzívy sme chceli byť nebezpeční v kontrách a štandardných situáciách, čo sa nám v prvom polčase aj darilo. Využili sme dve štandardky a domácich sme nepúšťali do šancí. Celý druhý polčas sme už boli pod tlakom, museli sme ísť ešte do väčšieho bloku, domáci mali hru pod kontrolou, veľké držanie lopty a podarilo sa im znížiť. Vypracovali si aj ďalšie šance, ale aj so šťastím sme zápas ustáli. Som za to vďačný najmä kvôli hráčom, ktorí to už potrebovali,“ zhodnotil Cifranič na klubovom webe Prešova.

