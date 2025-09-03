Prešovčania oznámili meno nástupcu odvolaného trénera. Kto nahradí Hyneka?

Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 1. FC Tatran Prešov už oznámil meno nástupcu odvolaného trénera Jaroslava Hyneka. Ten v klube skončil po šiestich ligových zápasoch, v ktorých Šarišania nazbierali len tri body za tri remízy.
Novým koučom Šarišanov sa stal 50-ročný Vladimír Cifranič, ktorý v minulosti v najvyššej domácej súťaži viedol aj Trenčín, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom či Podbrezovú. Do Prešova prichádza práve z Horehronia, kde teraz pracoval ako asistent trénera.
Hynek prišiel do Prešova v marci 2025, keď u vtedajšieho druholigistu nahradil po 17. kole Mareka Petruša. Nasledovala séria deviatich dueloch bez prehry s ôsmimi víťazstvami a návrat do I. ligy po siedmich rokoch.
Tatran v úvode aktuálneho ročníka remizoval so Slovanom Bratislava, neskôr si body delil aj s Dunajskou Stredou a Skalicou. Futbalistom Prešova aktuálne patrí 10. priečka dvanásťčlennej tabuľky.