Prešovčania oznámili meno nástupcu odvolaného trénera. Kto nahradí Hyneka?

Novým koučom Šarišanov sa stal 50-ročný Vladimír Cifranič, ktorý v minulosti v najvyššej domácej súťaži viedol aj Trenčín, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom či Podbrezovú.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vladimír Cifranič
Vladimír Cifranič. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.
Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 1. FC Tatran Prešov už oznámil meno nástupcu odvolaného trénera Jaroslava Hyneka. Ten v klube skončil po šiestich ligových zápasoch, v ktorých Šarišania nazbierali len tri body za tri remízy.

Novým koučom Šarišanov sa stal 50-ročný Vladimír Cifranič, ktorý v minulosti v najvyššej domácej súťaži viedol aj Trenčín, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom či Podbrezovú. Do Prešova prichádza práve z Horehronia, kde teraz pracoval ako asistent trénera.

Hynek prišiel do Prešova v marci 2025, keď u vtedajšieho druholigistu nahradil po 17. kole Mareka Petruša. Nasledovala séria deviatich dueloch bez prehry s ôsmimi víťazstvami a návrat do I. ligy po siedmich rokoch.

Tatran v úvode aktuálneho ročníka remizoval so Slovanom Bratislava, neskôr si body delil aj s Dunajskou Stredou a Skalicou. Futbalistom Prešova aktuálne patrí 10. priečka dvanásťčlennej tabuľky.

