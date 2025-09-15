Trnavský Spartak naďalej zveľaďuje svoj káder. Najnovšie získal známe stopérske meno

Aktuálny líder slovenskej futbalovej súťaže, FC Spartak Trnava, získal do svojho kádra ďalšieho nového hráča. V poradí už dvanástym prírastkom v kádri aktuálneho lídra Niké ligy sa stal srbský stopér Lazar Stojsavljevič, ktorý prichádza do Trnavy ako voľný hráč. Pre 28-ročného futbalistu nejde o neznámu destináciu, keďže 3,5 roka pôsobil v AS Trenčín. „Je to veľmi dobrý pocit byť späť na Slovensku. Roky v Trenčíne boli fajn a teším sa, že som späť, tentokrát v Trnave,“ povedal fyzicky zdatný zadák pre oficiálny klubový web.
Šatna so známymi tvárami
Nová akvizícia Spartaka nájde v trnavskej kabíne aj známe tváre. V Trenčíne hral po boku Phillipa Azanga a Hillaryho Gonga, ktorí sú dnes jeho spoluhráčmi aj v červeno-čiernom drese. „Pred príchodom som sa s nimi rozprával. Vrelo mi odporúčali sem prísť, hovorili o klube len v dobrom a pre mňa to bola jasná voľba. Trnava je jeden z najväčších, ak nie najväčší klub na Slovensku, fanúšikovia a prostredie sú tu výnimočné,“ uviedol Srb, ktorý druhú polovicu predchádzajúcej sezóny strávil v ruskom tíme FC Soči.
Zdravotné problémy stopérov
K príchodu hráča sa vyjadril aj športový riaditeľ klubu Martin Škrtel. „Po zranení Twardzika, ktorý sa už síce zapojil do tréningu s tímom, ale najmä po zranení Mareka Ujlakyho, ktorý bude mimo do konca jesennej časti, sme potrebovali posilniť stopérsky post. U stopérov okrem zranení hrozia aj kartové tresty, takže sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť príchod Lazara,“ zdôraznil bývalý reprezentačný kapitán.
Devízami fyzickosť a ľavá noha
Stojsavljevič vyrastal v Anglicku, kde začínal s futbalom, a do Trnavy prichádza s cennými skúsenosťami i potrebnými parametrami. „Má ideálny vek, má už skúsenosti a pozná ligu aj prostredie. Má tiež výborné výškové parametre a najmä je ľavák a všetci vieme, že ľavonohých stopérov je v dnešnom futbale nedostatok,“ dodal Škrtel.
Srbský obranca by sa mal premiérovo predstaviť trnavským fanúšikom už v nedeľu v domácom zápase proti Michalovciam.