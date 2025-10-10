Prelomový verdikt. Súd potvrdil právo odborov na kontrolu mzdovej transparentnosti u zamestnávateľa

Súd uložil zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť požadované informácie, aby právo odborov nebolo len formálne.
Technologický odborový zväz (TOZ) upozorňuje na prelomový súdny prípad, ktorý potvrdzuje zákonné právo odborových organizácií kontrolovať dodržiavanie rovnakého zaobchádzania pri odmeňovaní.

Odborová organizácia UNITY, pôsobiaca u zamestnávateľa Orange Business Services Slovakia, začala už v roku 2022 kontrolu podľa § 119a Zákonníka práce s cieľom preveriť, či zamestnanci na porovnateľných pozíciách dostávajú rovnaké mzdy.

Zamestnávateľ však odmietol poskytnúť anonymizované mzdové údaje s odôvodnením ochrany osobných údajov podľa GDPR, čo viedlo odbory k podaniu žaloby. Interný prieskum odborov predtým naznačil, že rozdiely v odmeňovaní môžu presahovať až 30 % na totožných pracovných pozíciách.

Súd prvého stupňa v rozsudku konštatoval, že bez anonymizovaných údajov nie je možné efektívne overiť dodržiavanie zásad rovnakého odmeňovania a odkázal na § 239 Zákonníka práce, ktorý dáva odborom oprávnenie vykonávať takúto kontrolu. Rozhodnutie zdôraznilo, že GDPR nesmie byť prekážkou zákonnej kontrole, ak sú údaje poskytované v anonymizovanej a primeranej forme.

Súd uložil zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť požadované informácie, aby právo odborov nebolo len formálne. Zamestnávateľ pôvodne deklaroval rešpektovanie rozhodnutia, no následne podal odvolanie, a tak prípad smeruje na odvolací súd, ktorý rozhodne o definitívnom verdikte.

