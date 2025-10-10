Prelomový verdikt. Súd potvrdil právo odborov na kontrolu mzdovej transparentnosti u zamestnávateľa

Technologický odborový zväz (TOZ) upozorňuje na prelomový súdny prípad, ktorý potvrdzuje zákonné právo odborových organizácií kontrolovať dodržiavanie rovnakého zaobchádzania pri odmeňovaní.
Odborová organizácia UNITY, pôsobiaca u zamestnávateľa Orange Business Services Slovakia, začala už v roku 2022 kontrolu podľa § 119a Zákonníka práce s cieľom preveriť, či zamestnanci na porovnateľných pozíciách dostávajú rovnaké mzdy.
Zamestnávateľ však odmietol poskytnúť anonymizované mzdové údaje s odôvodnením ochrany osobných údajov podľa GDPR, čo viedlo odbory k podaniu žaloby. Interný prieskum odborov predtým naznačil, že rozdiely v odmeňovaní môžu presahovať až 30 % na totožných pracovných pozíciách.
Súd prvého stupňa v rozsudku konštatoval, že bez anonymizovaných údajov nie je možné efektívne overiť dodržiavanie zásad rovnakého odmeňovania a odkázal na § 239 Zákonníka práce, ktorý dáva odborom oprávnenie vykonávať takúto kontrolu. Rozhodnutie zdôraznilo, že GDPR nesmie byť prekážkou zákonnej kontrole, ak sú údaje poskytované v anonymizovanej a primeranej forme.
Súd uložil zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť požadované informácie, aby právo odborov nebolo len formálne. Zamestnávateľ pôvodne deklaroval rešpektovanie rozhodnutia, no následne podal odvolanie, a tak prípad smeruje na odvolací súd, ktorý rozhodne o definitívnom verdikte.