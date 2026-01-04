Prehrali Slovan Bratislava, Nitra aj Košice. Tímy z Top 3 neuspeli pred vlastnými fanúšikmi - FOTO

Úvodné stretnutia slovenskej hokejovej extraligy v kalendárnom roku 2026 priniesli viacero prekvapení. Tímy z Top 3 totiž zhodne „zakopli“ v domácom prostredí. Líder tabuľky Slovan Bratislava pred vlastnými fanúšikmi podľahol Banskej Bystrici 2:4, druhá Nitra nestačila na Zvolen a prehrala s ním 3:5 a bodovo naprázdno vyšli aj Košice prehrou s Prešovom 4:6.
Vonku okrem nich zvíťazila aj Žilina na ľade Trenčína 3:1, vo vlastnom prostredí triumfovali Michalovce nad Liptovský Mikulášom 4:3 a Spišská Nová Ves nad Popradom 3:1. Tím spod Urpína si ziskom troch bodov v Bratislave upevnil 5. priečku hodnotenia a k Slovanu sa priblížil na rozdiel deviatich bodov.
„Veľkú časť zápasu sme boli lepší, respektíve sme mali lepší pohyb, boli viac na puku a napriek tomu, že Slovan dvakrát vyrovnal, sme si šli za víťazstvom a rozhodli v závere, takže veľká spokojnosť. Sme momentálne na vlne, ktorá bude, dúfam, trvať čo najdlhšie. Je to sedem víťazstiev za sebou, predtým sme štyrikrát prehrali a striedali víťazstvá s prehrami. Body sa počítajú až na konci a my sme hlavne radi, že sa držíme v prvej šestke, lebo tam to je vyrovnané. Na to, že hráme už mesiac s top tímami, čo je šialené, tak sme tých bodov zobrali veľa. Klobúk dole pred chalanmi, že sa k tomu takto postavili, lebo hrajú proti najlepším mužstvám v lige a tie zápasy sú veľmi kvalitné,“ vyhlásil po súboji kouč „baranov“ Vlastimil Wojnar, cituje ho oficiálny web klubu.
Český kouč Antonín Stavjaňa zažil úspešný návrat na ľad Nitry, ktorý v minulosti viedol hneď štyrikrát a dvakrát ho potiahol k majstrovskému titulu. Na striedačke Zvolena potiahol svoj tím k zisku troch cenných bodov.
„Domáci začali výborne. Mali dobrý pohyb. Zlom zápasu nastal po znížení na 2:3. Udržali sme pred prestávkou kontakt jedného gólu. Po našom vyrovnaní sme získali momentum zápasu na svoju stranu. Domáci výrazne znervózneli. Za mňa to bol pekný hokej. My sme ani so Žilinou nehrali zle, ale v Nitre sme to dotiahli dokonca,“ vyhlásil Stavjaňa podľa webu HK Nitra.
Domáci kouč Andrej Kmeč zhodnotil, že duel si jeho zverenci prehrali sami. „Dobre sme to rozohrali, viedli sme. Za stavu 2:0 sme nepochopiteľne začali hrať komplikovane, netímovo a zložito. Veci sa nabaľovali a vyústilo to do tretej tretiny, v ktorej to súper otočil. Hráme zložitý hokej, vymýšľame veci. Dlho nepríde strela, ľudia sa nechytia. Zápas stráca atmosféru. Hráme netímový hokej. Veci riešime, ale necháme si to zatiaľ v kabíne,“ poznamenal.
Už v pondelok 5. januára je na programe ďalšie extraligové kolo. Slovan Bratislave hostí Žilinu, Nitra cestuje do Banskej Bystrice a Košice sa predstavia v Liptovskom Mikuláši. Poprad privíta Michalovce, Prešov hráčov Spišskej Novej Vsi a Zvolen si zahrá doma proti Trenčínu.