Na Spiši druhýkrát menili trénera v sezóne. Z problémov ich má dostať Fín, ktorý viedol Trenčín

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa v tejto sezóne trápia a neuspokojivé výsledky a výkony si vyžiadali už druhú zmenu trénera.
Vladimíra Záborského aktuálne strieda fínsky odborník Tommi Hämäläinen, ktorý je slovenským priaznivcom známy zo striedačky Dukly Trenčín.
Debut proti Košiciam
Práve Trenčanov v minulej sezóne nakopol k lepším výkonom a pôvodne predposledný tím tabuľky si nakoniec zahral štvrťfinále play-off proti neskoršiemu majstrovi z Košíc, keď predtým v predkole vyradil Michalovce.
Hämäläinen preberie tím Spišskej Novej Vsi už v utorkovom domácom zápase 34. kola Tipsport ligy proti Košiciam (17.30 h). Jeho asistentmi budú Martin Saluga a Štefan Fabian. Spišskej Novej Vsi aktuálne patrí predposledná 11. priečka v tabuľke súťaže.
Otočil sezónu v Trenčíne
„Dlhší čas sme intenzívne riešili rozšírenie trénerského štábu. Zvažovali sme niekoľko možností a nakoniec sme sa po viacerých diskusiách rozhodli pre Tommiho, ktorý minulú sezónu dokázal vo veľmi podobnej situácii, v akej sa nachádzame, pomôcť Trenčínu otočiť takmer stratenú sezónu,“ informoval generálny manažér klubu Richard Rapáč na klubovom webe Rysov.
„Je to kvalitný moderný tréner, ktorý dokáže z hráčov dostať maximum. Potrebujeme otočiť priebeh sezóny, a toto je krok k tomu, aby sa tak stalo,“ doplnil R. Rapáč.
Záborský skončil
Pri A-mužstve zároveň končí Vladimír Záborský, ktorý v minulej sezóne doviedol tím HK Spišská Nová Ves k historickému víťazstvu v základnej časti extraligy. V tejto sezóne začal Záborský ako asistent Petra Oremusa, ale v závere októbra ho vystriedal v pozícii hlavného kouča.
„Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Chcem sa mu zároveň poďakovať za obrovské penzum práce, ktoré pre klub odviedol. Aj jeho zásluhou sme dosiahli v ostatných sezónach výnimočné úspechy. Vlada nepovažujem len za kolegu, ale najmä kamaráta a verím, že toto nie je posledná kapitola, ktorú pre svoj rodný klub napísal,“ skonštatoval R. Rapáč.