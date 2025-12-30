Na Spiši druhýkrát menili trénera v sezóne. Z problémov ich má dostať Fín, ktorý viedol Trenčín

Tommi Hämäläinen prišiel na Spiš dostať tím Rysov vyššie v tabuľke a zlepšiť ich herný prejav.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ TE: Trenčín - Nové Zámky
Tommi Hämäläinen ešte na lavičke Trenčína počas 39. kola Tipos extraligy 2024/2025 medzi HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky. Foto: SITA/Tomáš Somr
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa v tejto sezóne trápia a neuspokojivé výsledky a výkony si vyžiadali už druhú zmenu trénera.

Vladimíra Záborského aktuálne strieda fínsky odborník Tommi Hämäläinen, ktorý je slovenským priaznivcom známy zo striedačky Dukly Trenčín.

Debut proti Košiciam

Práve Trenčanov v minulej sezóne nakopol k lepším výkonom a pôvodne predposledný tím tabuľky si nakoniec zahral štvrťfinále play-off proti neskoršiemu majstrovi z Košíc, keď predtým v predkole vyradil Michalovce.

Hämäläinen preberie tím Spišskej Novej Vsi už v utorkovom domácom zápase 34. kola Tipsport ligy proti Košiciam (17.30 h). Jeho asistentmi budú Martin Saluga a Štefan Fabian. Spišskej Novej Vsi aktuálne patrí predposledná 11. priečka v tabuľke súťaže.

Otočil sezónu v Trenčíne

„Dlhší čas sme intenzívne riešili rozšírenie trénerského štábu. Zvažovali sme niekoľko možností a nakoniec sme sa po viacerých diskusiách rozhodli pre Tommiho, ktorý minulú sezónu dokázal vo veľmi podobnej situácii, v akej sa nachádzame, pomôcť Trenčínu otočiť takmer stratenú sezónu,“ informoval generálny manažér klubu Richard Rapáč na klubovom webe Rysov.

„Je to kvalitný moderný tréner, ktorý dokáže z hráčov dostať maximum. Potrebujeme otočiť priebeh sezóny, a toto je krok k tomu, aby sa tak stalo,“ doplnil R. Rapáč.

Záborský skončil

Pri A-mužstve zároveň končí Vladimír Záborský, ktorý v minulej sezóne doviedol tím HK Spišská Nová Ves k historickému víťazstvu v základnej časti extraligy. V tejto sezóne začal Záborský ako asistent Petra Oremusa, ale v závere októbra ho vystriedal v pozícii hlavného kouča.

„Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Chcem sa mu zároveň poďakovať za obrovské penzum práce, ktoré pre klub odviedol. Aj jeho zásluhou sme dosiahli v ostatných sezónach výnimočné úspechy. Vlada nepovažujem len za kolegu, ale najmä kamaráta a verím, že toto nie je posledná kapitola, ktorú pre svoj rodný klub napísal,“ skonštatoval R. Rapáč.

Viac k osobe: Richard RapáčTommi HämäläinenVladimír Záborský
Firmy a inštitúcie: HK Dukla TrenčínHK Spišská Nová Ves
Okruhy tém: Hokej - Tipsport liga 2025/2026 nový tréner Sezóna Zmena
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk