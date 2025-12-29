HK Poprad spojil Vianoce s pomocou: Kamzíci rozdávali radosť tam, kde je najviac potrebná

HK Poprad sa v predvianočnom období rozhodol poňať tradičné vianočné video inak.
Foto: AquaCity Poprad
Namiesto klasického sviatočného pozdravu vznikol silný príbeh o pomoci, spolupatričnosti a ľudskosti. Tento rok sa Kamzíci vydali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom, seniorom, ľuďom bez domova aj štvornohým priateľom.

Súčasťou projektu bola aj verejná výzva, do ktorej sa mohli zapojiť deti písaním listov Kamzíkom. V nich zdieľali svoje priania, sny a malé radosti. Práve tieto listy sa stali inšpiráciou pre celý koncept videa a jednotlivé skutky pomoci.

Foto: AquaCity Poprad

Vďaka partnerom, ktorí dlhodobo podporujú HK Poprad, sa podarilo uskutočniť viacero výnimočných návštev. Na detské oddelenie Nemocnice Poprad priniesli hráči hračky od spoločnosti LERNI v hodnote 3 000 EUR, deťom osobné detské darčeky z fanshopu od HK Poprad a vyčarili úsmevy na tvárach malých pacientov.

Foto: AquaCity Poprad

Kamzíci navštívili aj Domov seniorov, kde potešili klientov osobnou návštevou, sladkosťami od spoločnosti TOL a zároveň venovali celému domovu a všetkým seniorom a personálu vstupenky na hokejový zápas HK Poprad spolu so vstupom do AquaCity Poprad a relaxom v termálnych bazénoch. Pre mnohých seniorov to bol silný moment, ktorý priniesol radosť, spomienky a pocit, že na nich niekto myslí.

Pomoc smerovala aj do Mestského útulku v Poprade, kde si hráči našli čas na venčenie psov a odovzdali 80 kg krmiva. V Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia zasa Kamzíci priniesli potraviny a ovocie od spoločnosti Lunys, čím prispeli k spríjemneniu sviatočných dní ľuďom v náročnej životnej situácii.

Foto: AquaCity Poprad

Silným momentom bola aj realizácia detského sna – chlapec zo Základnej školy v Spišskej Sobote absolvoval osobný tréning s Adamom Cracknellom, na ktorý len tak nezabudne. Okrem toho hráči vzali deti z hokejovej triedy na vianočný punč na Námestie sv. Egídia v Poprade a pozvali ich na spoločnú večeru v reštaurácii Dobré Časy Poprad, kde nechýbala dobrá nálada ani sviatočná atmosféra.

Foto: AquaCity Poprad

Tento príbeh pomoci zachytáva vianočné video HK Poprad ako úprimné poďakovanie všetkým, ktorí veria, že hokej môže robiť svet aspoň o kúsok lepším miestom. Ukazuje, že radosť, úsmev a obyčajná ľudská blízkosť majú rovnakú hodnotu ako góly a víťazstvá. Kamzíci tak pripomínajú, že Vianoce sú najmä o tom, aby sme si všímali jeden druhého.

Foto: AquaCity Poprad

Celá iniciatíva potvrdzuje, že HK Poprad je viac než len hokejový klub. Je to komunita ľudí, ktorí držia spolu, pomáhajú tam, kde je to potrebné, a nezabúdajú na hodnoty, na ktorých šport stojí. Práve v takýchto momentoch dostáva hokej skutočný zmysel – nielen na ľade, ale aj v živote.

www.hkpoprad.sk

