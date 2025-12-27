Bránku vicemajstra bude strážiť mladík Gadziev. Rád by som Nitre pomohol vyhrať ligu, vraví

HK Nitra oznámil meno nového brankára, ktorý má ruský pôvod, ale reprezentoval Slovensko.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HK Nitra - Shikhabutdin Gadziev
Nová brankár HK Nitra je pôvodom Rus, ale hokejovú výchovu dostal na Slovensku. Foto: HK Nitra.sk
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Priaznivci hokejistov Nitry sa vo vianočnom 32. kole slovenskej Tipsport ligy potešili z prvého domáceho víťazstva po vyše mesiaci a okrem toho zaregistrovali v šatni „Corgoňov“ nové meno.

Nitra zdolala Žilinu (4:1) a potvrdila druhé miesto v tabuľke. Zároveň novým členom kádra trénera Andreja Kmeča sa stal bývalý juniorský reprezentant Slovenska Shikhabutdin Gadziev.

Reprezentoval do 20 rokov

Dvadsaťjedenročný ruský rodák od štyroch rokov žil s rodičmi na Slovensku, čiže sa stal produktom slovenskej hokejovej školy. Gadziev sa v najbližších dňoch pridá k novým spoluhráčom pod Zoborom.

„Odchovanec Slovana Bratislava, ktorý má za sebou štarty v reprezentácii do 20 rokov, hral v uplynulej sezóne v juniorskej súťaži USHL, v ktorej pôsobia špičkoví hráči vo veku od 16 do 20 rokov z celého sveta. V tomto ročníku pôsôbil v zámorských tímoch Miami University (NCAA) či Cincinnati Cyclones (ECHL),“ napísal web hknitra.sk.

Teší sa na fanúšikov

„Všetci ma volajú Šika, keby ste mali problém vysloviť moje meno. Veľmi sa teším na to čo ma čaká v Nitre. V Amerike som sa naučil veľa, aj vďaka trénerom, ktorých som tam mal, chcem to využiť v drese Nitry čo najviac. Obzvlášť sa teším na fanúšikov, o Nitre je známe, že to fanúšikovské zázemie je tu vynikajúce. Rád by som Nitre pomohol vyhrať ligu,“ povedal odhodlane nový brankár HK Nitra.

