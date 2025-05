15. mája uplynul presne rok od atentátu na premiéra Roberta Fica, na ktorého v Handlovej vystrelil 71-ročný Juraj Cintula. Premiér avizoval, že v deň výročia atentátu sa plánuje vrátiť do Handlovej, zároveň strana Smer-SD chystá viaceré podujatia, ktoré sa majú venovať stavu v spoločnosti a riziku zvyšovania napätia i polarizácie v dôsledku politického diania.

Čo sa stalo v Handlovej

K atentátu na premiéra došlo 15. mája 2024 (v stredu) približne o 14:35 pred kultúrnym domom v Handlovej. Fico po výjazdovom rokovaní vlády prišiel ku skupine ľudí na námestí, aby sa s nimi pozdravil. Za kovovými zátarasami stál aj páchateľ, 71-ročný dôchodca z Levíc Juraj Cintula, ktorý na predsedu vlády zakričal: „Robo, poď sem“.

Keď sa premiér priblížil, atentátnik vytiahol zbraň a na Fica vystrelil päť rán, z ktorých ho tri zasiahli priamo a jedna odrazene, a ktoré mu spôsobili strelné poranenia v oblasti brušnej dutiny a ruky. Fico bol okamžite odvedený do vládnej limuzíny, ktorá ho do necelých troch minút odviezla do nemocnice v Handlovej, odkiaľ bol vrtuľníkom prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v kritickom stave.

Cintulu hneď po útoku zadržala polícia. Páchateľ pištoľ vlastnil legálne, keďže v minulosti pracoval ako súkromný ochrankár v nákupnom centre.

Atentát na predsedu vlády Roberta Fica v Handlovej. Streda, 15. máj, 2024. Reprofoto: ilustračné, SITA.

Premiér strávil 15 dní v Rooseveltovej nemocnici, odkiaľ verejne nič nekomunikoval a zastupoval ho vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák. 21. mája 2024 Národná rada SR jednomyseľne odsúdila útok na premiéra Fica a vyzvala na nešírenie nenávisti. Ľudia podľa poslancov nesmú byť terčom nenávisti pre svoje politické názory.

Profil atentátnika

V súvislosti s Cintulom sa po atentáte okamžite objavili informácie, že bol v minulosti sympatizantom polovojenskej skupiny Slovenskí branci, ktorá je známa svojimi proruskými tendenciami. Odvolávalo sa na fotografiu z roku 2016, na ktorej sa nachádzal aj atentátnik. Podľa informácií zo sociálnych sietí však v prípade Cintulu nastal zásadný posun v jeho svetonázore a páchateľ v posledné roky výrazne sympatizoval s liberalizmom a jeho predstaviteľmi.

Cintula pôsobil v literárnom klube Dúha a patril medzi jeho spoluzakladateľov. Na sociálnych sieťach o sebe uvádzal, že je spisovateľ, básnik a nespokojenec, zároveň sa tituloval ako bojovník proti násiliu. Cintula založil v apríli roku 2016 hnutie Proti násiliu, ktoré malo aj facebookový profil. Podľa uverejnených príspevkov hnutie Proti násiliu pred prezidentskými voľbami v roku 2019 podporovalo Zuzanu Čaputovú. Cintula začiatkom marca 2019 napísal aj komentár s názvom „Pocta žene“, v závere ktorého vyjadruje podporu Zuzane Čaputovej.

Minister obrany SR Robert Kaliňák (vpravo) počas tlačového brífingu pred Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ku zdravotnému stavu premiéra SR Roberta Fica po postrelení na výjazdovom rokovaní vlády SR v Handlovej. Banská Bystrica, 18. máj 2024. Foto: SITA/Milan Šoka

Po nástupe vlády Roberta Fica sa Cintula pravidelne zúčastňoval na protivládnych demonštráciách, bol prítomný pred Národnou radou SR aj vo februári 2024 počas demonštrácie proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Protestoval tiež so skupinou demonštrantov počas výjazdového rokovania vlády v Dolnej Krupej 24. apríla 2024. Ľudia z blízkosti atentátnika potvrdili, že vyjadroval podporu Ukrajine.

Uniknuté video s Cintulom

Už večer v deň atentátu sa začalo šírilo krátke video, v ktorom spútaný Cintula povedal, že nesúhlasí s politikou vlády a priznáva, prečo svoj ohavný čin spáchal. „Nesúhlasím s politikou vlády. Sú likvidované masmédiá, prečo RTVS je napádaná? Mazák je prečo vyhodený z funkcie?“ zazneli v uniknutom videu, čím Cintula potvrdil politický motív svojho konania. Tiež vyhlásil, že je na svoj čin je hrdý. Tvrdil, že chcel premiérovi ublížiť, nie ho však zabiť.

Úrad inšpekčnej služby v apríli 2025 zastavil trestné stíhanie v prípade uniknutého videa zadržaného atentátnika Cintulu. Policajná inšpekcia deklarovala, že vie, kto video vytvoril, tvrdí, že táto osoba poslala video len oprávneným osobám. Ani po vypočutí svedkov však policajná inšpekcia nezistila, kto video zverejnil na sociálnej sieti, preto vyšetrovanie prerušila. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) apeloval na rešpektovanie záverov ÚIS v prípade uniknutého videa zadržaného atentátnika a odmietol spochybňovanie policajnej inšpekcie.

Zlyhala ochranka?

Po atentáte začalo vyšetrovanie či ochrankári urobili maximum na ochranu predsedu vlády. Viacerí experti poukázali na zlyhanie ochranky, keď po prvom výstrele nikto z ochrancov „neprikryl“ predsedu vlády, respektíve, že hlavný ochrankár Fica bezprostredne po výstrele nezareagoval správne a pudovo odskočil od premiéra. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom.

4. februára 2025 vyšetrovateľ ÚIS odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite prišiel so záverom, že pri útoku na predsedu vlády Fica ochrankári nepochybili. Pre atentát na premiéra však odvolali dvoch riaditeľov v rámci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštekom vpravo vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta, kde je v Banskej Bystrici postrelený a zranený premiér Robert Fico. 15. máj 2024. Foto: SITA/AP

Lex atentát

Ficova vláda 12. júna 2024 v reakcii na pokus o atentát predstavila sériu opatrení pod názvom Lex atentát. Cieľom balíka zákonov bolo upokojiť bezpečnostnú situáciu po atentáte na premiéra a predchádzať obdobným mimoriadnym udalostiam. Medzi inými išlo o zákaz protestov pred rezidenciami politikov a do 50 metrov od sídla vlády a prezidenta.

Lex atentát napadla na Ústavnom súde SR skupina opozičných poslancov. Hnutie Progresívne Slovensko pri podaní argumentovalo, že legislatíva obmedzuje právo zhromažďovať sa a zasahuje do slobody prejavu. Kritizovalo tiež, že sa o nej rokovalo v skrátenom konaní.

Fico: Odpúšťam a varujem

Po atentáte sa premiér Robert Fico prvýkrát prihovoril občanom 5. júna 2024 cez video uverejnené na sociálnej sieti. Bolo to tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Volebný akt premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vo voľbách do Európskeho parlamentu. Foto: www.facebook.com

„Pätnásteho mája sa ma v Handlovej pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Skvelý zdravotnícky tím v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zabránil najhoršiemu…Je načase, aby som urobil prvý krok. A tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a frustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnuteľných rozmerov,“ uviedol Fico vo videu

Volebný akt premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vo voľbách do Európskeho parlamentu.Podľa slov premiéra treba očakávať, že protivládne médiá, politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o jeho vraždu bagatelizovať, že išlo iba o útok poblúzneného človeka, že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne prepojenia, a že poškodenie jeho zdravia nie je vážne. Podčiarkol, že nemá žiadny dôvod veriť, že išlo o útok osamelého pomätenca. Pripomenul tiež, že už niekoľko mesiacov verejne komunikoval, že pravdepodobnosť atentátu na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote.

Prvé verejné vystúpenie na Devíne

Fico svoj prvý príhovor na verejnosti absolvoval 5. júla 2024 na bratislavskom hrade Devín počas celonárodných osláv výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda. Vo svojom prejave kritizoval progresívne a liberálne ideológie, ktoré označil za nezmyselné. Spomenul aj potrebu znižovania napätia v spoločnosti. Vyzval ľudí, aby sa zamysleli, čo môžu urobiť preto, aby sa neopakoval atentát, ktorý sa odohral na jeho osobu v polovici mája. Zopakoval aj potrebu mierových rokovaní pri riešení konfliktu na Ukrajine.

Predseda vlády SR Robert Fico počas príhovoru v rámci slávnostného programu Celonárodných osláv pri príležitosti 1161. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska na Hrade Devín. Bratislava, 5. júl 2024. Foto: archívne, SITA

Kauza správy o atentáte

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) 15. októbra 2024 informoval, že predseda vlády Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu. Na to má podľa rezortu vnútra z titulu svojej funkcie zákonný nárok. Premiér naopak poprel, že by si vyžiadal správu od SIS o atentáte.

Fotografie zakrvavenej košele a saka

15. apríla 2025 boli zverejnené fotografie, ktoré zachytávajú sako Roberta Fica s dierami po guľkách a košeľu nasiaknutú krvou, ktoré vyhotovil Robert Kaliňák v handlovskej nemocnici v čase, keď nebolo isté, či premiér prežije. Fotografie sú súčasťou vyšetrovacieho spisu. Kaliňák ukázal aj snímku, na ktorej má Ficovu krvavú košeľu položenú v aute na sedadle a odváža ju polícii. „Ja som tie veci všetky zbalil, zobral som si ich do auta, potom som ich následne odovzdal NAKA ako jeden z dôkazov,“ povedal Kaliňák.

Pohľad na postrelené brucho a zakrvavené oblečenie premiéra Roberta Fica po atentáte v Handlovej. Reprofoto: www.facebook.com

Priebeh vyšetrovania

Atentátnik Cintula najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. 4. júla 2024 bol skutok prekvalifikovaný generálnym prokurátorom na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku na základe obstaraných dôkazov. Súdny proces v prípade atentátu na predsedu vlády Roberta Fica by sa mal začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu 8. júla. Cintulovi hrozí doživotný trest odňatia slobody.

Rok po atentáte

Predstavitelia vládnej koalície si stoja za tým, že v prípade atentátu na Roberta Fica išlo o jasne politicky motivovaný čin a Cintulu považujú za produkt opozičnej politiky.

Presne rok po atentáte na premiéra bude v Handlovej celodenný program, ktorý pripomenie túto udalosť z 15. mája minulého roku. Cieľom podujatí je aj zamerať sa na ponaučenia, ktoré vyplávajú z toho, čo sa stalo a či sa niečo na správaní opozície zmenilo alebo nezmenilo. „Už v tomto okamihu môžem, povedať, že ich agresivita je ešte väčšia ako pred 15. májom,“ povedal Fico. Dodal, že odmieta, aby slovenská politika, pokiaľ ide o prácu opozície, bola postavená na nenávisti.

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) by mali okamžite konať a nebagatelizovať silnejúce prejavy nenávisti, odznelo na tlačovej konferencii Smeru-SSD. Reprofoto: www.facebook.com

Premiér tiež avizoval v tento deň zasadnutie bezpečnostnej rady pre nárast nenávistných prejavov, fyzických konfliktov vo verejnosti a vysokej pravdepodobnosti ďalšieho útoku na verejného činiteľa. V tejto súvislosti podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar vyhlásil, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) by mali okamžite konať a nebagatelizovať silnejúce prejavy nenávisti.