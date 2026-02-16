Predtým to dokázal len Smirnov v Lillehammeri 1994. Šajdorov stále nedokáže uveriť, že získal zlato - FOTO

Kazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov po zaváhaní hlavného favorita Iliu Malinina.
APTOPIX Milan Cortina Olympics Figure Skating
Zlatý medailista Michail Šajdorov z Kazachstanu ukazuje svoju medailu z mužských krasokorčuliarskych súťaží na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v piatok 13. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Krasokorčuľovanie Krasokorčuľovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Kazach Michail Šajdorov stále spracúva životný úspech po tom, čo na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo senzačne získal zlato v súťaži mužov.

Oslava pre celý Kazachstan

Hlavný favorit Ilia Malinin z USA vo voľnej jazde zaváhal, ktorý skončil až ôsmy, a Šajdorov využil ponúknutú šancu.

„Takmer som nespal. Prvý deň som spal len dve hodiny a keď som sa zobudil, bol som veľmi prekvapený. Za ten čas sa stalo veľa vecí. Je to oslava pre celý Kazachstan. A možno to bol môj hlavný sen a cieľ v živote – dopriať svojej krajine takúto oslavu,“ povedal 21-ročný krasokorčuliar.

Milan Cortina Olympics Figure Skating
Michail Šajdorov počas voľného jazdy mužov v krasokorčuľovaní na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne, Taliansko, v piatok 13. februára 2026. Foto: SITA/AP

Jeho zlato je len druhým titulom Kazachstanu na zimných hrách po triumfe bežca na lyžiach Vladimira Smirnova v Lillehammeri 1994. „Teraz som si uvedomil, že som sa stal olympijským šampiónom, je to pravdepodobne ešte viac, než som si dokázal vysnívať,“ priznal Šajdorov.

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Zdroj motivácie

Ako dieťa pritom ku krasokorčuľovaniu nemal vzťah, hoci jeho otec bol bývalý národný šampión. Zlom prišiel po tom, čo videl vystúpenia japonskej hviezdy Juzurua Hanjua, dvojnásobného olympijského víťaza. „Videl som Juzurua Hanjua a pre mňa to bol neuveriteľný zdroj motivácie, ktorý ma priviedol až sem,“ uviedol.

Pred voľnou jazdou vraj ani len nepomyslel na akýkoľvek cenný kov. „Nemyslel som na medaily – chcel som len korčuľovať dobre a podať maximum. Ak by všetko vyšlo, myslel som si, že by som mohol získať bronz. Zlato som si ani nevedel predstaviť,“ povedal Šajdorov, ktorého trénuje ruský olympijský víťaz z roku 1994 Alexej Urmanov.

Milan Cortina Olympics Bobsled
APTOPIX Milan Cortina Olympics Curling
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
