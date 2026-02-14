Prečo zlyhal Malinin vo voľnej jazde? Jeho japonskí súperi to vraj vedia

Príliš náročný program sa odrazil na tom, že Ilja Malinin nezvládol rolu najväčšieho favorita súťaže mužov.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
ZOH 2026: Ilja Malinin
Americký reprezentant Ilja Malinin ťažko niesol svoje zlyhanie vo voľnej jazde na ZOH 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Krasokorčuľovanie Krasokorčuľovanie z lokality Taliansko

Zlyhanie Ilju Malinina vo voľných jazdách súťaže mužov je nielen najväčšie prekvapenie zimných olympijských hier v Taliansku, ale tiež jedno z najväčších v novodobej histórii krasokorčuľovania.

Japonský bronzový medailista Šun Sato uviedol, že Malinin sa stal obeťou supernáročného programu, ktorý mal na ZOH 2026. V rozpätí jedného týždňa musel absolvovať dve rôzne súťaže so štyrmi náročnými vystúpeniami.

Po dva v tímovej súťaži a v súťaži sólistov. Zatiaľ čo v tímovke bral s Američanmi zlatú medailu, v piatok excelentný skokan s rusko-uzbeckými koreňmi totálne pokazil voľnú jazdu a zosunul sa z prvého na ôsme miesto.

Toxický program

„Jeho výkon ma dosť prekvapil, dosiaľ mal perfektnú sezónu. Ak sa nad tým však zamyslíme, mal tímovú súťaž, ako aj preteky jednotlivcov, a bol to veľmi toxický program. Je veľmi zlé, že sa mu to stalo, ale neustál tú náročnosť,“ skonštatoval Sato.

Japonský súper zároveň povedal, že Malinin je stále niekto, koho treba považovať za najlepšieho pretekára modernej éry krasokorčuľovania, keďže vie zaskákať prakticky všetky skoky aj so štvoritou rotáciou. Akurát v piatkový večer mu to nevyšlo.

Stále je to vzor

„Stále je to niekto, ku komu treba vzhliadať. Vďaka nemu som tu aj ja. Snažil som sa zo všetkých síl a chcem sa mu za to poďakovať. Som vďačný za jeho prítomnosť v tejto súťaži,“ pokračoval Sato.

Jeho krajan Juma Kagijama, ktorý vybojoval bronz, ho doplnil:

„Ono sa to zdalo, že sa mu nič nemôže stať, ale stále je tu aj mentálna stránka. Najmä obrovský tlak od fanúšikov urobil svoje. Prípad Malinin dokazuje, že toto sú olympijské hry a na nich sa stávajú rôzne veci.“

Viac k osobe: Ilja MalininŠun Sato
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Krasokorčuliar Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk