Predstavitelia Smeru a SNS používajú rómsku kartu v snahe získať politické body, tvrdia progresívci (video)

Predstavitelia Smeru-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) používajú rómsku kartu v snahe získať politické body. Vyhlásila to poslankyňa za hnutie Progresívne Slovensko Ingrid Kosová s tým, že vláda svojimi rasistickými postojmi na výjazdovom rokovaní vlády na východe Slovensku potvrdila svoju povesť.

Zvýšenie bezpečnosti

Ako poslankyňa vysvetlila, vláda niektorým obciam poskytne finančné prostriedky na kamerový systém. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti.

„A podľa čoho vláda identifikuje tieto takzvané najproblémovejšie obce? Iba a len na základe počtu obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Rasistický záver vlády, že v samosprávach, kde je vyšší počet rómskeho obyvateľstva automaticky dochádza aj k vyššiemu výskytu kriminality, otvorene porušuje zásady rovného zaobchádzania a diskriminuje na základe etnicity,” upozornila Kosová a dodala, že vládna koalícia nevychádza z relevantných dát či analýz a koná iba na základe predsudkov.

To, čo je podľa Kosovej problematické, sú aj postoje splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška. „Naznačuje, že sa chystá prehodnotiť princíp 3D, a teda desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie,“ doplnila poslankyňa a vysvetlila, že tento princíp zabraňuje výstavbe v tesnej blízkosti vylúčených komunít.

Žaloba zo strany EÚ

„Toto sa pánovi splnomocnencovi javí ako problematické v prípade výstavby škôl v obciach s vyšším podielom Rómov v porovnaní s majoritou. Podľa neho je nelogické, aby sa školy v týchto obciach nestavali. A to napriek tomu, že by to boli opäť iba segregované školy,” uviedla Kosová s tým, že tento postoj je nebezpečný, pretože Slovensko čelí od roku 2015 infringementu a žalobe zo strany EÚ za segregáciu rómskych detí.

Pre Slovensko by to mohlo znamenať nesplnenie míľnikov z Plánu obnovy a odolnosti, a tiež finančnú pokutu. Ako poslankyňa ďalej uviedla, nezáujem vlády o inklúziu Rómov je jedna vec, ale útoky, diskrimináciu a ohrozenie stoviek miliónov eur pre živenie nenávisti odmieta Progresívne Slovensko nechať bez povšimnutia.

„Znovu a znovu budeme poukazovať, že riešenia tu sú, ale aby fungovali, treba sa namiesto stigmatizácie venovať odbornej a vytrvalej práci,” uzavrela Kosová.