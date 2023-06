Predseda Socialistov Bekmatov pôjde do volieb za Smer z posledného miesta, bude mať tri priority (video)

aktualizované 29. júna, 13:04

V septembrových parlamentných volieb sa bude zo 150. miesta na kandidátnej listine strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) uchádzať o priazeň voličov predseda Socialistov Artur Bekmatov.

Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej besede informoval predseda Smeru-SD Robert Fico, vzhľadom na históriu slovenskej politickej scény je posledné miesto kandidátky mimoriadne viditeľné.

Programové ciele

Predseda Smeru-SD tvrdí, že 90 – 95 percent programových cieľov majú oba politické subjekty rovnaké. Zdôraznil, že Bekmatov svojimi myšlienkami úplne zapadá do hodnotového priestoru Smeru-SD.

„Absolvovali sme už technické rozhovory – ako by mala vyzerať kampaň predsedu Socialistov.sk v rámci kampane strany Smer-SD. Oceňujem, že Socialisti.sk sú v niektorých oblastiach ešte zemitejší, ako je Smer-SD. Majú záujem priamo navštevovať podniky na Slovensku a hovoriť priamo so zamestnancami a chrániť ich práva. Myslím si, že v tomto sú veľmi originálni,“ tvrdí Fico. Zároveň by privítal, keby sa táto aktivita stala aj súčasťou Bekmatovovej kampane.

Tri tematické priority

Hnutie Socialisti.sk si podľa jeho lídra v kampani zachová veľmi širokú politickú autonómiu. „Ideme stále hlásať a presadzovať tie témy, ktoré sme presadzovali doteraz,“ uviedol.

Zdôraznil, že budú mať tri tematické priority. Prvá sa bude týkať postavenia zamestnancov či dôstojného ohodnotenia ich práce, druhá bude o riešení problematiky zabudnutých regiónov, treťou témou je tematika mieru.

Artur Bekmatov bol v minulosti členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a taktiež písal pre plátok Zem a Vek.