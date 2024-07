Cestovný pas a štyri najčastejšie chyby. Pozor, aby sa vaša dovolenka neskončila už na letisku

Cestujúci pred odletom na letnú dovolenku v očakávaní zaslúženého oddychu a sladkého ničnerobenia robia často zbytočné chyby.

Zabúdame na dôležité veci a podmienky

Pred vycestovaním najmä do krajín mimo Európskej únie zabúdajú na rôzne dôležité veci a podmienky, prípadne im nevenujú dostatočnú pozornosť, čo im môže napokon skomplikovať aj narušiť plány na leto.

Vysnívaný pobyt na pláži, túžba po nových zážitkoch a spoznávaní života v prímorských a iných destináciách sa napokon nemusia stať realitou.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v súvislosti s príchodom letných prázdnin a plánovaných leteckých dovoleniek upozorňuje cestujúcich, na čo si majú dávať pozor pred odletom.

Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej Slováci pred odletom na dovolenku robia najčastejšie trinásť chýb, pre ktoré sa môže dovolenka skončiť už na letisku.

Pas stratil platnosť

Štyri z hlavných chýb súvisia s cestovným pasom. V tomto článku sa preto zameriame na tie, ktoré sa týkajú neplatného pasu, nedostatočnej dĺžky jeho platnosti, ako aj neplatného alebo nedostatočne dlho platného pasu dieťaťa či zabudnutého pasu v kopírke.

„Neraz sa stane, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade cestujúcemu nie je umožnený odlet. Prichádza tak o zaplatenú dovolenku aj letenku,“ poukázala na jednu z chýb Veronika Demovičová.

Dĺžka platnosti pasu

Zároveň uviedla, že pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka jeho platnosti musí byť ešte i niekoľko mesiacov po prílete z krajiny. „Ak cestujúci nemá dostatočne dlhú platnosť pasu, rovnako mu nie je umožnený odlet,“ podotkla.

Aké sú teda podmienky pre vstup do krajín, kam slovenskí turisti najčastejšie cestujú na dovolenku? Pri ceste do Turecka sa vyžaduje platnosť pasu aspoň 150 dní od vstupu do krajiny, v Egypte musí platiť minimálne šesť mesiacov od ukončenia platnosti udeleného víza, v Tunisku je minimálna platnosť pasu tri mesiace od príchodu do krajiny.

V Čiernej Hore a Albánsku treba mať pas alebo občiansky preukaz s platnosťou najmenej tri mesiace po odchode z krajiny. Pokiaľ ide o Grécko, Bulharsko, Španielsko, Cyprus a Taliansko, kde Slováci tiež radi dovolenkujú, stačí, aby cestovný pas alebo občiansky preukaz platil počas celého pobytu, ich minimálna platnosť sa nevyžaduje.

„Nestačí skontrolovať platnosť pasu a dĺžku platnosti pasu len dospelým osobám. Aj dieťa musí byť držiteľom platného cestovného dokladu,“ pripomína Veronika Demovičová.

Aj deti musia mať platný cestovný doklad

Deťom mladším ako šesť rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na dva roky. „Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín rovnako platí, že pas musí byť platný ešte aspoň šesť mesiacov po návrate. Detský občiansky preukaz je akceptovaný pri cestách do krajín EÚ len ak obsahuje aj fotografiu dieťaťa,“ zdôrazňuje.

Zamestnanci bratislavského letiska sa stretávajú aj s tým, že si dovolenkári zabudnú svoje cestovné doklady – pas či občiansky preukaz – v kopírovacom stroji, keď si boli pred odletom vyhotoviť fotokópie týchto dokladov.

„Na letisko tak prišli bez nich, alebo len so samotnou fotokópiou. Upozorňujeme dovolenkárov, aby si dali na to pozor, keďže bez platného originálu cestovného dokladu neodletia,“ dodáva Veronika Demovičová.

Fotokópia dokladu totiž nie je pri odlete akceptovaná.