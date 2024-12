Prečo sa dožívame menej ako priemer EÚ? Myslite počas Vianoc aj na svoje zdravie

Ruku na srdce, kedy ste naposledy absolvovali preventívnu prehliadku, išli na prechádzku či mali zdravší obed? Zdravie je len jedno a práve na Vianoce ešte skôr, ako začnete obdarúvať iných, myslite na vlastné zdravé JA.

Štatistiky o zdraví Slovákov sú, žiaľ, neúprosné. V priemere sa dožívame o 3 a pol roka menej ako ostatní občania EÚ a v plnom zdraví sa dožívame len 57 rokov, čo je dokonca o 5 rokov kratšie ako priemer EÚ. Slovensku patrí 6. najhoršie miesto v rebríčku tzv. odvrátiteľných, teda zbytočných úmrtí. Za tými sa najčastejšie skrývajú mnohé srdcovo-cievne, neurologické a dokonca aj niektoré onkologické ochorenia. Ide totiž o najčastejšie diagnózy, ktoré sa týkajú pacientov na Slovensku.

Alarmujúce dáta potvrdzuje aj naša najväčšia zdravotná poisťovňa. VšZP eviduje v tomto roku viac ako pol milióna poistencov, ktorí sa liečili na kardiovaskulárne, onkologické a neurologické ochorenia. Z toho viac ako 120-tisíc sa liečilo na vysoký krvný tlak, ktorý je jednou z najčastejších skrytých príčin srdcovo-cievnych ochorení.

„Zdravie je základom pre plnohodnotný a kvalitný život. Predstavuje schopnosť človeka byť aktívnym, šťastným a odolným voči každodenným výzvam,“ hovorí kardiologička a prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová, ktorá vníma zdravie aj ako prevenciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme sa vyhli nielen chronickým, ale aj akútnym ochoreniam. Motivácia zmeniť svoj životný štýl a prístup k zdraviu by mala byť podľa nej postavená na jednoduchých a dosiahnuteľných cieľoch – zaradiť do jedálnička viac ovocia a zeleniny, piť viac čistej vody či chodiť častejšie na prechádzky.

Svoje o tom vie aj Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. „Zdravie je luxus, ktorý si užívam práve vtedy, keď môžem vykonávať bežné denné aktivity. Ako sa oň starám? Uprednostňujem lokálne potraviny, takmer 30 rokov nefajčím, snažím sa mať viac prirodzeného pohybu a chodiť na preventívne prehliadky. To je to minimum, čo môžem pre seba urobiť,“ hovorí.

Foto: VšZP

VšZP: Darujte si zdravie, aby ste sa dokázali rozdať aj iným

Starostlivosť o seba a o svoje zdravie je dlhodobý proces. Všeobecná zdravotná poisťovňa však v predvianočnom období vyzýva všetkých, aby sa o to svoje zdravie starali v maximálnej možnej miere, pokiaľ im to situácia dovoľuje.

„Starostlivosť o zdravie je aj našou misiou, práve takto pred Vianocami by sme radi tlmočili verejnosti, aby popri svojich blízkych, ak im to situácia dovoľuje, nezabúdali ani na seba. Aby si darovali zdravie a následne sa dokázali rozdať aj iným. Často sa najmä v predvianočnom zhone viac stresujeme, niekedy však treba ubrať plyn a uvedomiť si, že tou najcennejšou hodnotou je práve hodnota zdravia,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.

