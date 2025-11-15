Pre Slovákov nie je 17. november obyčajným sviatkom, podľa väčšiny mal ostať dňom pracovného pokoja

17. november mal zostať dňom pracovného pokoja podľa väčšiny Slovákov. Treba si podľa nich pripomínať, že sa za svoje práva treba postaviť. Za tým, že 17. november mal zostať dňom pracovného pokoja, si stojí 62 percent občanov Slovenska.
To, že tento deň nemá žiadny špeciálny význam si myslí iba štvrtina z opýtaných. Títo ľudia vnímali 17. november len ako deň voľna navyše. Vyplynulo to z prieskumuagentúry NMS. Prieskum vykonávala od 1. do 5. novembra na vzorke 1 002 respondentov.
Výrazný nesúhlas s rozhodnutím vlády
Výsledkom prieskumu je tak výrazný nesúhlas s rozhodnutím vlády v rámci konsolidačných opatrení zrušiť 17. november ako deň pracovného voľna. Ukázalo sa, že 17. november nie je pre Slovákov len tak obyčajným sviatkom. „Pre mnohých z nich je symbolom boja za slobodu, ktorý nepoznajú len z rozprávania, ale prežili ho na vlastnej koži,“ podotkla agentúra.
Bratislavský kraj organizuje ďalší ročník Víkendu zatvorených hraníc, návštevníci zažijú atmosféru Železnej opony na vlastnej koži
Deň, keď si Slovensko pripomína pád komunistického režimu a začiatok demokracie, vníma pozitívne 68 percent opýtaných. Ide pritom častejšie o generáciu Mileniálov, a teda ľudí vo veku 29 až 44 rokov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí a obyvateľov najväčších slovenských miest.
Negatívny vzťah k tomuto dňu vyjadrila iba necelá pätina respondentov. Negatívny vzťah priznali najmä staršie generácie nad 65 rokov veku a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. K 17. novembru sa pozitívne vyjadrujú sympatizanti rôznych politických strán, vrátane tých koaličných. O niečo chladnejší postoj však majú voliči Smeru-SD. Aj medzi nimi je však stále viac tých, čo vnímajú 17. november pozitívne.
Spomienkový optimizmus
„V tvrdeniach, že mladí si nevážia slobodu, treba byť opatrní. Výsledky prieskumu totiž jasne ukazujú, že mladšie generácie, ktoré komunistický režim nezažili alebo si ho nepamätajú, si ctia 17. november viac ako staršie generácie,“ upozornila Denisa Lakatošová z NMS.
Dôvodom podľa nej môže byť sklamanie starších a nenaplnenie predstáv o demokratickom fungovaní štátu. Úlohu v tom podľa Lakatošovej zohráva aj takzvaný spomienkový optimizmus. „Vďaka nemu si viac pamätáme len to dobré a na horšie udalosti zabúdame,“ doplnila Lakatošová.
Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie
Postoj Slovákov k tejto téme podľa agentúry NMS podporuje aj zistenie, že 27 percent populácie podporuje rozhodnutie vlády zrušiť počas 17. novembra deň pracovného pokoja.
„61 percent verejnosti zdieľa opačný názor a k tomuto rozhodnutiu vlády sa stavia s nevôľou a nesúhlasom,“ spresnila agentúra s tým, že proti touto rozhodnutiu sa názorovo vyhraňujú najmä voliči Progresívneho Slovenska a strany Sloboda a Solidarita. Podporu vláda častejšie nachádza medzi voličmi Smeru-SD a Hlasu-SD.
Existuje alternatíva?
Výsledky prieskumu súčasne ukázali, že sa občania Slovenska nevedia zhodnúť na alternatíve k zrušeniu 17. novembra. 30 percent oslovených si myslí, že zrušenie voľna počas 17. novembra bola správna voľba a neobetovali by žiaden zo súčasných sviatkov za jeho zachovanie.
Hlavné mesto aj mesto Poprad udelia 17. novembra zamestnancom voľno a pridá sa aj BVS, kraj však nie
Podľa polovice opýtaných alternatíva existuje, no na konkrétnom dátume sa zhodnúť nevedeli. Najbližšie k tomu mal však 5. júl, na ktorý pripadá Sviatok Cyrila a Metoda. Ten by za 17. november obetovalo 15 percent z opýtaných. Ďalších 12 percent sa zhodlo na 1. máji, a teda na Sviatku práce.