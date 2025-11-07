Hnutie Slovensko si pripomenie 17. novembra v Trnave, progresívci zas budú v Bratislave

Deň boja za slobodu a demokraciu si v pondelok 17. novembra na Trojičnom námestí v Trnave pripomenie Hnutie Slovensko, pravdepodobne aj s niektorými ďalšími opozičnými stranami. Námestie má pre svoju spomienkovú akciu k výročiu Nežnej revolúcie už od leta zarezervované od 12:00 do 20:00.
Spoločný hlas
„Na všetky podujatia aj v iných mestách sme pozvali listom aj ostatné strany demokratickej opozície. Cieľom je, aby sa 17. november stal dňom spoločného hlasu celej opozície. Zatiaľ máme pozitívnu spätnú reakciu od strán KDH, Sas a Demokrati, ktoré potvrdili spoluúčasť na nami organizovaných podujatiach,“ informoval agentúru SITA hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Hnutie Slovensko sa podľa neho zúčastní aj spomienkových akcií v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Humennom, Skalici alebo Nitre. Rečníkov pre jednotlivé mestá spresní na budúci týždeň.
Protest v Bratislave
Progresívne Slovensko (PS) na list hnutia nereagovalo. Najsilnejšia opozičná strana sa 17. novembra v Trnave podľa regionálnej predsedníčky Lucie Francescato nezúčastní žiadneho podujatia, ani žiadne organizovať nebude. „Nechceme žiadne prekáračky s hnutím pána Matoviča,“ vysvetlila Francescato.
Namiesto toho bude PS pomáhať s protestom v Bratislave. Na Námestí SNP v Trnave pôvodne plánoval zorganizovať akciu k 17. novembru občiansky aktivista Peter Bestvina. Námestie si včas zarezervoval, ako však povedal pre agentúru SITA, žiadne podujatie a 17. novembra napokon robiť nebude a ohlásené podujatie zrušil.
V Trnave sa najväčšie protesty proti vtedajšiemu režimu koncom roka 1989 konali na Trojičnom, vtedy Gottwaldovom námestí. Rečníci sa davu prihovárali z balkóna budovy divadla.