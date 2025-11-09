Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie

Podpredseda parlamentu z hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci avizoval, že 17. novembra sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnú na proteste v Bratislave spolu so stranami Sloboda a Solidarita, Demokrati a Kresťanskodemokratickým hnutím.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 16. schôdze
Poslanec NR SR za hnutie Progresívne Slovensko Martin Dubéci. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Podpredseda parlamentu z hnutia Progresívne Slovensko (PS)Martin Dubéci avizoval, že 17. novembra sa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnú na proteste v Bratislave spolu so stranami Sloboda a Solidarita, Demokrati a Kresťanskodemokratickým hnutím.

Pripojenie sa k spoločným protestom

Po ich zhromaždení bude nasledovať zhromaždenie občianskej spoločnosti. Odmietol tiež tvrdenia predsedu Hnutia SlovenskoIgora Matoviča, že by progresívci organizovali „trucprotesty“. Matovičovci nedávno apelovali na predstaviteľov PS, aby sa pripojili k spoločným opozičným protestom 17. novembra.

Tvrdili, že oslovili všetky demokratické opozičné strany, pričom KDH, Demokrati a SaS podľa Matoviča ponuku prijali. Tvrdil tiež, že sa dozvedeli, že progresívci si začali rezervovať iné blízke plochy pre vlastné protesty v mestách, kde si oni zarezervovali priestor pre svoje akcie.

Kompletný zoznam mien

Dubéci v relácii televízie Markíza Na telo povedal, že nevie o tom, že by niekde mali protesty prebiehať simultánne, čiže osobitne protest matovičovcov a osobitne protest zvyšku opozície.

Dubéci v relácii poprel, že by mal mať post v tieňovej vláde, ktorú plánuje PS predstaviť v najbližších dňoch. Podľa jeho slov ho baví parlament. Konkrétne mená nechcel spomínať, progresívci ale majú podľa neho pripravený kompletný zoznam mien.

Viac k osobe: Igor MatovičMartin Dubéci
Firmy a inštitúcie: DemokratiKDH Kresťanskodemokratické hnutieMatovičovo hnutie SlovenskoProgresívne Slovensko (PS)SaS Sloboda a SolidaritaTV Markíza
Okruhy tém: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Monitor Opozícia predseda hnutia Slovensko Protesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk