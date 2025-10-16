Pracujúci dôchodcovia v Nemecku budú mať oslobodený od dane príjem 2 000 eur mesačne

Nemeckí dôchodcovia, ktorí budú pokračovať v pracovnom pomere po dosiahnutí dôchodkového veku, budú môcť od januára získať nad rámec svojho dôchodku až 2 000 eur mesačne, pričom táto suma bude oslobodená od dane. Tento program, nazvaný „Aktivrente“ alebo „aktívny dôchodok“, je súčasťou vládnych reforiem na podporu ekonomického rastu a zvýšenie miery zamestnanosti.
Ako pripomína web The Guardian, program počas predvolebnej kampane sľúbil súčasný kancelár Friedrich Merz. Má motivovať starších pracovníkov zostať na trhu práce. Návrh zákona schválila v stredu nemecká vláda a následne bude prerokovaný v Bundestagu.
Program udrží skúsenosti a vedomosti
Merz označil tento krok za riešenie dlhodobej ekonomickej stagnácie, ktorú zhoršuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily spôsobený demografickou krízou. V nasledujúcom desaťročí má odísť do dôchodku približne 4,8 milióna ľudí, čo predstavuje asi 9 % pracovnej sily.
Aktivrente má podľa návrhu zákona pomôcť udržať skúsenosti a vedomosti v podnikoch dlhšie, zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti a prispieť k ekonomickému rastu a vyšším príjmom štátu. Zamestnanci aj zamestnávatelia budú platiť sociálne odvody z dodatočných príjmov, čo by malo zmierniť tlak na zdravotný a dôchodkový systém Nemecka.
Program sa bude vzťahovať na všetkých, ktorí dosiahli zákonný dôchodkový vek 67 rokov a chcú pokračovať v práci, ktorá podlieha sociálnym odvodom. Výnimky sa týkajú štátnych zamestnancov, remeselníkov, samostatne zárobkovo činných osôb a pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve, čo vyvolalo kritiku zo strany Nemeckého ekonomického inštitútu (IW).
Odborníčka kritizuje nerovnosť, vláda očakáva skorú návratnosť
Odborníčka na dôchodky Ruth Maria Schülerová upozornila na nerovnosť, keďže niektoré typy príjmov budú oslobodené od dane, zatiaľ čo iné nie.
Vláda odhaduje, že ak by približne štvrtina oprávnených využila túto možnosť, ročné náklady by predstavovali zhruba 900 miliónov eur, hoci odborníci uvádzajú čiastku okolo 1,9 miliardy eur. Vláda však zdôrazňuje, že dlhodobé prínosy, ako je ekonomický rast a zvýšené sociálne odvody, by mohli spôsobiť finančnú návratnosť programu už do troch rokov.
Okrem ekonomických výhod vláda poukazuje aj na sociálne prínosy, pričom Aktivrente by mohla zlepšiť postavenie starších ľudí v spoločnosti a poskytnúť im psychologickú podporu tým, že povzbudí tých, ktorí majú záujem a sú schopní pracovať aj po dovŕšení 67 rokov.