Slovensko, sociálny raj s výhľadom na rozbité cesty a prázdne sľuby - KOMENTÁR

Vitajte v krajine, kde dane rastú ako burina na poli, no verejné služby vädnú ako zabudnutá kvetina v kvetináči. Najnovšia analýza think-tanku MESA10 je studenou sprchou: Slováci platia dane hodné škandinávskych sociálnych rajov, no dostávajú služby, ktoré by urazili aj menej náročnú rozvojovú krajinu. Zatiaľ čo politici si veselo zvyšujú platy na úroveň západoeurópskych elít, bežní občania zápasia s nízkymi mzdami, ktoré už predbehlo aj Rumunsko. Áno čítate dobre, Rumunsko.
Ako minúť miliardy a nezmeniť nič
Začnime dopravou. Kým Poliaci a Maďari sa plynule preháňajú po diaľniciach od hranice k hranici, Slovák sa zo Žiliny do Ružomberka dostane skôr po poľnej ceste než po diaľnici. „Diaľnica? Možno v budúcom živote,“ mohol by skonštatovať analytik MESA10 Tomáš Meravý, zatiaľ čo sa modlí, aby mu auto prežilo ďalší výtlk. Naša dopravná infraštruktúra je ako nedokončený román – plný sľubov, no bez konca.
Slovensko sa ocitá v nebezpečnej pasci, ľudia platia vysoké dane a odvody za podpriemerné služby
Vzdelávanie je kapitola, ktorá by mohla slúžiť ako námet na tragédiu. Slovenskí žiaci v testoch OECD, PISA, zaostávajú. Naše univerzity? V medzinárodných rebríčkoch kvality sa potácajú kdesi v závetrí, ďaleko za českými kolegami, s priepasťou, do ktorej by sa zmestilo 500 iných vysokých škôl.
A potom je tu sociálny populizmus, ktorý by si zaslúžil vlastnú reality show s názvom „Ako minúť miliardy a nezmeniť nič“. Sociálne výdavky od roku 2018 narástli o 4 % HDP, no chudoba sa drží ako neželaný hosť na večierku. Trináste dôchodkya iné populistické cukríky síce znejú lákavo, ale peniaze akosi míňajú cieľ – namiesto pomoci tým, ktorí ju potrebujú, slúžia ako bilboard pre vládne strany. Výsledok? Slovenské dôchodky sú druhé najnižšie v regióne.
Plat prezidenta a premiéra
Zatiaľ čo bežný Slovák zarába v hrubom 1500 eur mesačne – čo je, mimochodom, menej ako v Rumunsku (1800 eur), Poľsku (2000 eur) či Česku (1900 eur) – naši politici sa o seba starajú s obdivuhodnou starostlivosťou.
Prezident zarába viac ako jeho francúzsky kolega, poslanci sa platovo vyrovnávajú Švédom a Fínom, a premiér? Ten si okrem platu 12-tisíc eur mesačne (8-násobok priemernej mzdy) zabezpečil doživotnú rentu 4115 eur mesačne. Spolu s nadpriemerným dôchodkom si raz môže užívať 6000 eur mesačne od štátu. To je viac, než mnohí Slováci zarobia za pol roka.
MESA10 poukazuje na jasný problém: vysoké dane neprinášajú adekvátnu hodnotu. Platíme priveľa, dostávame primálo. Dane tečú prúdom, no diaľnice zostávajú rozbité, školy podfinancované a sociálne istoty sú len peknou rozprávkou. Jediní, ktorí z tejto rovnice vychádzajú s úsmevom, sú politici, ktorí si svoje platy zvyšujú.
Nabudúce, keď budete podávať daňové priznanie, spomeňte si: vaše peniaze idú na nedokončené cesty, zaostávajúce školstvo a štedré odmeny tých, ktorí sľubujú, že to raz napravia. Slovensko potrebuje reformy, ktoré zlepšia dopravu, vzdelávanie a sociálny systém, aby občania za svoje peniaze dostali služby, ktoré si zaslúžia. Bez zmeny priorít od populizmu k efektívnemu hospodáreniu budeme naďalej platiť veľa a dostávať málo.