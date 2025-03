Práca z domu zostáva populárnym benefitom aj päť rokov po pandémii, dopyt po nej bude rásť

Pandémia Covidu-19 pred piatimi rokmi priniesla výrazný nárast práce z domu, ktorá sa stala jedným z najžiadanejších benefitov zamestnancov.

Návrat na pracovisko

Podľa analýzy portálov Profesia.sk a Platy.sk, zatiaľ čo v roku 2018 mala možnosť práce z domu iba pätina pracujúcich na Slovensku, od roku 2022 je to už tretina. Zamestnávatelia aj napriek tomu preferujú čiastočný návrat zamestnancov na pracovisko.

„Z našich diskusií so zamestnávateľmi vyplýva, že by radi videli zamestnancov naspäť v kanceláriách, ale zväčša to nevyžadujú na 100 percent. Uprednostňujú, aby sa porady, ktoré majú kooperatívnu časť a vyžadujú brainstorming, konali osobne, zatiaľ čo menej naliehavé stretnutia môžu byť online,“ uviedol Radoslav Rezák, riaditeľ Alma Career Slovakia.

Mierne zvýšenie

Podiel pracovných inzerátov ponúkajúcich prácu z domu sa od roku 2019 zvýšil len mierne, z 8 percent na 10 percent. Inzeráty ponúkajúce hybridný model práce tvoria aktuálne 12 percent ponúk.

Práca odkiaľkoľvek, ktorá bola pred pandémiou raritná, sa po pandémii objavuje v 2 percentách inzerátov. Táto forma práce je obzvlášť atraktívna pre generáciu Z a očakáva sa, že dopyt po nej bude rásť.