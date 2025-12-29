Povodne v Španielsku po prudkých dažďoch si vyžiadali dve obete

Pátracie tímy v pondelok našli telo muža, ktorý zmizol po prudkých dažďoch spôsobujúcich povodne v južnom Španielsku, čím sa počet obetí zvýšil na dve, informovali úrady.
Španielska civilná garda uviedla, že telo bolo nájdené približne tri kilometre od miesta, kde bol muž v nedeľu unesený rozvodnenou riekou pri Granade. Podľa španielskej televízie 20-ročného muža strhla voda, keď sa pokúšal prejsť koryto rieky na motorke.
V nedeľu polícia našla v Málage telo muža, ktorého dodávku strhla povodeň. Druhý pasažier dodávky je naďalej nezvestný.
Dvanásť hodín intenzívnych dažďov zasiahlo v nedeľu časti provincie Málaga, čo spôsobilo záplavy.
Premiér Pedro Sánchez v príspevku na X vyzval obyvateľstvo, aby prejavilo „maximálnu ostražitosť“.
Španielsko je v ostatných rokoch silno postihnuté klimatickými zmenami, ktoré vedú k dlhším vlnám horúčav a častejším prudkým dažďom. V októbri 2024 si povodne vyžiadali viac ako 230 obetí, prevažne v regióne Valencia na východe krajiny.