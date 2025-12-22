Vedci nemôžu uveriť tomu, čo sa deje v Afrike. Invázia mravcov ohrozuje levy a stromy

Invázia mravcov s veľkými hlavami narušila symbiotický vzťah medzi pôvodnými mravcami a akáciami, čo má vážne dôsledky pre miestnu faunu, vrátane levov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
African lion couple and safari jeep
Pár afrických levov a safari džíp v Masai Mara v Keni. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Afrika Zaujímavosti z vidieka

V africkej savane v Keni dochádza k nečakanému ekologickému fenoménu, ktorý znepokojuje vedcov po celom svete. Ako referuje web denníka Marca, invázia mravcov s veľkými hlavami narušila symbiotický vzťah medzi pôvodnými mravcami a akáciami, čo má vážne dôsledky pre miestnu faunu, vrátane levov.

Pôvodné mravce chránili akácie pred bylinožravcami, ako sú slony, ktoré sa snažili konzumovať listy a kôru stromov. Mravce ich bránili bodnutím do chobotov slonov, čím udržiavali stromy v bezpečí. Príchod nového invázneho druhu mravca však vyhubil pôvodné druhy, čím stromy stratili svoju ochranu.

Bez tejto ochrany slony častejšie ničia akácie, čo vedie k zníženiu vegetácie, ktorá slúžila levom ako úkryt pri love. Výsledkom je, že v rokoch 2003 až 2020 ulovili levy o 25 % menej zebier, čo je priamy dôsledok narušenia ekosystému spôsobeného inváznymi mravcami.

Vedci tento proces označujú za „veľmi vážny“ a upozorňujú, že sme zatiaľ svedkami len prvých dôsledkov. Zoológ Jacob Goheen zdôrazňuje, že invázne druhy môžu spôsobiť nepredvídateľné zmeny v ekosystéme a ich vplyv zriedka zostáva obmedzený na jeden viditeľný efekt.

V iných regiónoch sveta, ako je napríklad Florida, sa podobné problémy riešia použitím insekticídov, avšak táto metóda môže mať negatívne vedľajšie účinky vrátane otravy pôvodných druhov a ohrozenia ľudského zdravia. Preto vedci vyzývajú na urgentný výskum a pochopenie rozsahu tohto fenoménu, aby bolo možné nájsť bezpečné a účinné riešenie.

Okruhy tém: Afrika levy Vedci
