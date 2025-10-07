Potýčka na Oktoberfeste. Sané nevydržal urážky fanúšikov, došlo ku strkanici

Bezpečnostné sily okamžite zasiahli. Políciu nebolo potrebné privolať.
Germany Soccer Bundesliga
Bývalý hráč Bayernu Mníchov Leroy Sane (uprostred) v akcii s hráčmi Lipska Willim Orbanom (vľavo) a Nicolasom Seiwaldom počas futbalového zápasu Bundesligy medzi Bayernom Mníchov a RB Lipsko v Allianz Arene v Mníchove v piatok 20. decembra 2024. Foto: Sven Hoppe/dpa via AP
Nemecko Futbal Futbal z lokality Nemecko

V nedeľu 5. októbra došlo na Oktoberfeste k situácii, ktorá vyvrcholila strkanicou medzi fanúšikom a futbalistom Leroyom Saném.

Stalo sa to krátko po 23. hodine v preplnenom vínnom stane. Očití svedkovia pre denník Bild uviedli, že nemecký reprezentant a ďalší návštevník festivalu sa dostali do krátkej potýčky.

Spúšťačom bola zrejme provokácia – priaznivci Bayernu Mníchov začali na neho pokrikovať, keď popri nich prechádzal.

Viacerí muži mali hlasno kričať niečo v zmysle, že „Galatasaray je hovno“. Mysleli tým klub z Istanbulu, kam Sané prestúpil ako voľný hráč práve od Bavorov.

Keď urážky neprestali, útočník stratil trpezlivosť. Ofenzívna hviezda sa priblížila k jednému z hostí a došlo k potýčke.

Bezpečnostné sily okamžite zasiahli a oboch od seba oddelili. Políciu však nebolo potrebné privolať.

Sané sa pre Bild k celému incidentu vyjadril takto: „V stane ma dlhší čas provokovali a osobne urážali – aj môj klub Galatasaray. V napätej atmosfére ma potom aj strčili a došlo ku krátkej potýčke. V tej chvíli som, samozrejme, mal reagovať pokojnejšie a ignorovať to – beriem si to ako ponaučenie.“

V novom pôsobisku si zatiaľ na konto pripísal deväť štartov s bilanciou jedného gólu a dvoch asistencií.

