Úplne zbytočná kauza. Greif tvrdí, že neodmietol reprezentačnú pozvánku a na zraz sa tešil

Brankár francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon Dominik Greif nesúhlasí s medializovanými správami, že odmietol pozvánku do slovenského reprezentačného tímu na októbrové zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Severnému Írsku a Luxembursku.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) prostredníctvom svojej mediálnej manažérky Moniky Jurigovej uviedol, že Greif odmietol prísť na zraz národného mužstva. „Nastúpil v nedeľu popoludní doma, proti jeho tímu hral Mário Sauer. Tréner potrebuje mať na pondelkový míting o 15.30 h všetkých hráčov k dispozícii. Pôvodný let bol z Lyonu do Budapešti v pondelok tak, že by prišli až o pol piatej. Obaja dostali tri možnosti, ako sa dostaviť načas. Prvá bola, že by šli po zápase vlakom do Ženevy, prespali tam a dnes ráno leteli do Viedne. Túto možnosť prijal Mário Sauer,“ uviedla.
Podľa SFZ mal Greif ako druhú alternatívu prespať doma, ísť autom do Ženevy a odletieť do Viedne. Tretia možnosť bola letieť ráno z Lyonu cez Brusel do Viedne. „Keďže ani jedna z možností mu nevyhovovala, rozhodol sa, že na tento zraz nepríde,“ povedala Jurigová.
SFZ chcel pôvodne schválený príchod Greifa urýchliť, hráč však nesúhlasil. Napriek tomu, že predstavy brankára a reprezentačného kouča o čase príchodu hráča na zraz sa líšili o približne hodinu, vznikla z toho zbytočná kauza narúšajúca atmosféru pred dôležitými kvalifikačnými stretnutiami.
Samotný Greif vidí celú záležitosť inak. „Rozhodne som neodmietol reprezentovať, tak, ako to bolo povedané. Iba som si dovolil požiadať o dodržanie pôvodného harmonogramu, ktorý mi bol naplánovaný na cestu. Ja som sa z nominácie tešil,“ povedal Greif vo videu pre STVR.