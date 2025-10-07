Úplne zbytočná kauza. Greif tvrdí, že neodmietol reprezentačnú pozvánku a na zraz sa tešil

Slovenský futbalový zväz (SFZ) prostredníctvom svojej mediálnej manažérky Moniky Jurigovej uviedol, že Greif odmietol prísť na zraz národného mužstva.
Brankár francúzskeho futbalového klubu Olympique Lyon Dominik Greif nesúhlasí s medializovanými správami, že odmietol pozvánku do slovenského reprezentačného tímu na októbrové zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Severnému Írsku a Luxembursku.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) prostredníctvom svojej mediálnej manažérky Moniky Jurigovej uviedol, že Greif odmietol prísť na zraz národného mužstva. „Nastúpil v nedeľu popoludní doma, proti jeho tímu hral Mário Sauer. Tréner potrebuje mať na pondelkový míting o 15.30 h všetkých hráčov k dispozícii. Pôvodný let bol z Lyonu do Budapešti v pondelok tak, že by prišli až o pol piatej. Obaja dostali tri možnosti, ako sa dostaviť načas. Prvá bola, že by šli po zápase vlakom do Ženevy, prespali tam a dnes ráno leteli do Viedne. Túto možnosť prijal Mário Sauer,“ uviedla.

Podľa SFZ mal Greif ako druhú alternatívu prespať doma, ísť autom do Ženevy a odletieť do Viedne. Tretia možnosť bola letieť ráno z Lyonu cez Brusel do Viedne. „Keďže ani jedna z možností mu nevyhovovala, rozhodol sa, že na tento zraz nepríde,“ povedala Jurigová.

SFZ chcel pôvodne schválený príchod Greifa urýchliť, hráč však nesúhlasil. Napriek tomu, že predstavy brankára a reprezentačného kouča o čase príchodu hráča na zraz sa líšili o približne hodinu, vznikla z toho zbytočná kauza narúšajúca atmosféru pred dôležitými kvalifikačnými stretnutiami.

Samotný Greif vidí celú záležitosť inak. „Rozhodne som neodmietol reprezentovať, tak, ako to bolo povedané. Iba som si dovolil požiadať o dodržanie pôvodného harmonogramu, ktorý mi bol naplánovaný na cestu. Ja som sa z nominácie tešil,“ povedal Greif vo videu pre STVR.

